Гройсман рассказал, когда Украина станет «газовой державой»

«Мы же хотим стать газовой державой, которая удовлетворяет собственные потребности и экспортирует. Мы можем сделать это до 2025 года. А можно выгодно вложить свои инвестиции в Украине и получать энергетические ресурсы с ещё одного источника», — цитирует его пресс-служба кабмина Украины.

Вместе с этим он добавил, что Россия якобы пытается «унизить украинские транзитные возможности» ради реализации проекта газопровода «Северный поток — 2».