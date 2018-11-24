В РПЦ рассказали о планах Константинополя вернуть объекты на Украине

Константинопольский патриархат претендует на десятки украинских монастырей и храмов, заявил председатель отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Иларион в интервью телеканалу "Россия 24".

По мнению Илариона, предоставляя раскольникам автокефалию, Константинополь преследует на Украине свои интересы, а константинопольский патриарх "увлечен выполнением политического заказа".

"Если говорить о взятке, то там были денежные влияния. Назывались разные суммы… Называлась сумма в 25 миллионов долларов, якобы переданная патриарху Варфоломею", — заявил Иларион, отметив, что не готов подтвердить или опровергнуть сообщения прессы.

Кроме того, готовя так называемую автокефалию, Константинопольский патриархат "рассчитывает восстановить все те ставропигии (подчинения непосредственно патриарху. — Прим.ред.), которые когда-то исторически на Украине имел", — заявил митрополит.

В РПЦ считают, что Константинополь может получить более 20 объектов: список включает в себя монастыри, храмы, а также различные церковные объекты недвижимости.

По словам Илариона, перечень имущества был составлен ученым, который "просто накопал по разным документам информацию о разного рода подворьях и ставропигиях Константинополя, которые имелись в разные эпохи".

Резюмируя, представитель РПЦ подчеркнул, что "автокефалия" поставит Киев в очень зависимое положение от Константинопольского патриархата.

Ситуация вокруг УПЦ

В октябре Константинопольский патриархат объявил о намерении предоставить автокефалию церкви на Украине, отменил указ 1686 года о переходе Киевской митрополии под юрисдикцию Московского патриархата и снял анафему, наложенную РПЦ на украинских раскольников — главу "Киевского патриархата" Филарета Денисенко и лидера неканонической Украинской автокефальной церкви Макария Малетича.

В ответ Русская православная церковь разорвала евхаристическое общение с Константинополем.

В Киеве ожидают, что Константинополь до конца года выдаст томос об автокефалии предстоятелю "объединенной церкви", которого выберут на "объединительном соборе".

Украинская православная церковь отказалась участвовать в этом мероприятии и сочла участие украинских властей и раскольников в решении церковных вопросов недопустимым.