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Константинополь назвал Киев своим «древним регионом» 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 20 52 минуты назад
Киев является «древним церковным регионом Константинополя», заявил Константинопольский патриарх Варфоломей.
Патриарх Варфоломей находится в Бухаресте в связи с открытием в воскресенье нового кафедрального собора. Он выступил на внеочередном заседании Синода Румынской православной церкви, где заявил о планах «предоставить в ближайшем будущем статус автокефалии церкви, подвергшейся расколу в течение многих лет». Он назвал данное решение «жертвенным актом», который должен быть совершен «на благо многих миллионов украинских верующих».
Константинопольский патриарх настаивает, что имеет право дать автокефалию «Киеву, древнему церковному региону Константинополя», передает РИА «Новости».
Он отметил, что в ходе подготовки к Критскому православному собору в 2016 году проблему предоставления автокефалии собирались решать иначе, но тогда вопрос не обсуждался из-за отсутствия четырех поместных церквей, включая Русскую православную церковь. В результате процедура предоставления автокефалии так до конца и не урегулирована.
Он попросил Румынскую православную церковь о поддержке.
Пока ни одна из поместных церквей не поддержала решение Константинополя снять анафему с раскольника Филарета.
В Стамбуле 27-29 ноября состоится Синод Константинопольской церкви. Хотя основной темой обсуждения должен стать вопрос отделения церкви от государства в Греции, ожидается, что будет затронута и проблема предоставления автокефалии Украине.
Напомним, что украинский минюст отменил передачу комплекса сооружений Почаевской лавры в пользование Украинской православной церкви Московского патриархата.
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Комментарии59
РПЦ , Минюст РФ , РИА Новости , Украина , Видео , В мире , Бухарест
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