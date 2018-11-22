Президент Украины Пётр Порошенко назначил экс-министра обороны Евгения Марчука представителем втрёхсторонней контактной группе по урегулированию конфликта в Донбассе. Ранее он представлял Киев в подгруппе по безопасности.
О перестановках в контактной группе сообщила первый вице-спикер Верховной рады, представитель Киева в гуманитарной подгруппе Ирина Геращенко.
«Евгений Кириллович все эти трудные годы достойно представлял Украину в группе по безопасности. Он хорошо ориентируется в проблематике минских переговоров и будет жёстко отстаивать национальные интересы Украины», — написала Геращенко на своей странице в Facebook.
Кто займёт место Марчука в подгруппе по безопасности, она не уточнила.
Бывший президент Украины Леонид Кучма, как сообщал News.ru, ранее завершил работу в качестве представителя в контактной группе, сославшись на скорое достижение «критического возраста». И рассказал, что перед переговорами постоянно вынужден принимать «таблеточку успокаивающую под язык», а после них — «отходить» по двое суток.