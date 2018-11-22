Порошенко нашёл замену Кучме в контактной группе по Донбассу

«Евгений Кириллович все эти трудные годы достойно представлял Украину в группе по безопасности. Он хорошо ориентируется в проблематике минских переговоров и будет жёстко отстаивать национальные интересы Украины», — написала Геращенко на своей странице в Facebook.

Кто займёт место Марчука в подгруппе по безопасности, она не уточнила.