В России заявили о сигналах из Украины о «новом майдане»

Украину ждет коллапс и новый майдан, заявил глава парламента Республики Крым Владимир Константинов . Главная проблема страны — это ее власть, которая скатится в междоусобицу, стремясь разделить остающиеся на Украине богатства, считает он. Из-за кризиса многие украинцы будут вынуждены эмигрировать, добавил парламентарий.

Украина движется к коллапсу государства и новому майдану, убежден глава парламента Республики Крым Владимир Константинов. Он заявил, что об этом свидетельствуют «поступающие с Украины» сигналы.

Главная проблема Украины — государство и власть, происходящее там «не выдерживает критики», убежден Константинов.

«Основные кланы сцепятся за последние остатки богатства, которое еще осталось на Украине», — передает слова парламентария ФАН.

Из-за нового политического кризиса многие украинцы будут вынуждены эмигрировать, добавил Константинов.

В августе 2018 года замминистра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Георгий Тука заявил, что ряд украинских регионов может поднять восстание «буквально на следующий день» после выборов президента страны.

По его словам, не важно, какой кандидат будет избран, в любом из регионов могут начаться события, которые впоследствии приведут к «крайне негативным действиям, которые будут поддержаны „нашими друзьями за поребриком“, сообщает НСН.

Выборы президента Украины должны состояться в марте 2019 года. При этом ряд экспертов и результаты опросов общественного мнения в Украине говорят не в пользу действующего президента страны — по данным последнего опроса группы „Рейтинг“, проголосовать за Порошенко на предстоящих выборах готовы всего 8,3% респондентов.

Более того, больше половины опрошенных заявили, что не отдали бы свой голос за нынешнего лидера страны, если бы выборы состоялись в ближайшие дни.

Сторонники евроинтеграции Украины вышли на площадь Независимости в центре Киева осенью 2013 года, организовав палаточный лагерь и установив баррикады. 22 февраля 2014 года президент Украины Виктор Янукович был постфактум отстранен от власти и был вынужден бежать из Киева.

После расследования событий „евромайдана“, Дорогомиловский суд в Москве в 2016 году признал произошедшее в Киеве государственным переворотом. По словам допрошенного в рамках расследования экс-главы Службы безопасности Украины (СБУ) Александра Якеменко, всем, что происходило на площади Независимости в Киеве, руководили официальные лица США.

Спустя полгода после начала акций протеста в украинской столице президентом Украины стал Петр Порошенко . Требования отставки нынешнего украинского президента начали раздаваться практически с момента его избрания в мае 2014 года. Часть электората считает его виновником начала войны на Донбассе, другие же, в основном, с Западной Украины, — недостаточно патриотичным политиком.

Если первые годы после переворота 2014 года официальная пропаганда настаивала, что критиковать президента означает ослаблять страну и подыгрывать „стране-агрессору“, то по мере ухудшения экономической ситуации и обострения политической конкуренции голоса за импичмент Порошенко стали звучать чаще.

В начале ноября 2018 года президент Украины Петр Порошенко признал, что Украина является одним из беднейших государств Европы. В своем выступлении на заседании Совета регионального развития в Киеве он указал, что темпы экономического роста не отвечают требованиям населения.

»Хотя мы и восстановили экономический рост, но темпы его сейчас недостаточны, чтобы люди почувствовали во всех без исключения регионах и социальных слоях, чтобы мы перестали быть одной из беднейших стран Европы», — заявил Порошенко.

Украинский лидер также признал вину властей в слишком медленном развитии экономики. По его словам, если 70% населения считает, что Украина движется не в том направлении, значит, все украинское руководство недорабатывает.