Депутат Рады рассказал об «унизительном» обмане украинцев

"Если завтра не примут бюджет, завтра наступит дефолт. Ничего он не наступит. Это правительство дурит украинцев, что им нужен транш МВФ. А нужно вот что: переработать бюджет, поменять его направления, поменять налоговый кодекс, потому что они еще и налоги поднимают — кто будет их платить?" — сказал парламентарий, объяснив отказ поддержать проект бюджета страны на 2019 год.

Он напомнил, что новый кредит от МВФ Киеву требуется для реструктуризации уже существующей задолженности.

"Почему этот вопрос не ставится? Почему только "дай, дай, дай" — с протянутой рукой бегают по миру. То, что они предлагают сейчас — это просто попрошайничество и унижение страны", — заключил депутат.

Парламент Украины принял государственный бюджет на 2019 год с дефицитом в 2,3 процента ВВП, инфляцией на уровне 7,4 процента и ростом экономики в три процента. Решение поддержали 240 депутатов при необходимом минимуме в 226 голосов.

Как отмечали представители оппозиционных фракций Рады, документ предусматривает повышение тарифов, углубление бедности и долговой зависимости Украины.