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«Игра на обострение». Эксперт о действиях Украины в Азовском море 

РИА Новости 1 час назад
Российский МИД предостерегает Украину от попыток в одностороннем порядке установить государственную границу в Азовском море, говорится в заявлении ведомства.
Москва призвала Киев "воздержаться от любых авантюр", предупредив, что ответственность за возможное обострение ситуации будут нести Украина и поддерживающие ее страны. При этом, как подчеркнули в МИД, Москва готова к конструктивному диалогу.
Рост числа российских кораблей в акватории Азовского моря с апреля 2018 года был вызван не стремлением оказать давление на Украину, а вводом в эксплуатацию первой очереди Крымского моста, заявили в МИД в ответ на обвинения в наращивании сил в регионе.
"Действия же Украины, которая объявила о создании военно-морской базы в Бердянске и систематически закрывает отдельные районы Азовского моря для проведения артиллерийских стрельб, как раз и направлены на милитаризацию", — говорится в заявлении ведомства.
Это увеличение напряженности в отношениях двух стран мешает восстановлению двусторонних отношений, а также негативно влияет на безопасность, отметили в министерстве.
Проверки в Азовском море, которые проводят сотрудники ФСБ, полностью правомерны, почти половина из осмотренных судов направлялась в российские порты. Суда, следовавшие под российским флагом, также досматривались, заявили в МИД России.
"Азовское море — внутренние воды России и Украины, где свободой судоходства пользуются только российские и украинские суда", — напомнили в ведомстве.
Член Совета по межнациональным отношениям при президенте России Богдан Безпалько в эфире радио Sputnik рассказал о возможных последствиях одностороннего установления Украиной границы.
"Прежде всего, установление границы в Азовском море, видимо, будет означать новые захваты российских судов, которые будут эту так называемую границу "нарушать". Судьба "Норда" и "Механика Погодина" будет служить примером. Очевидно, что это — игра на обострение в преддверии президентских выборов на Украине, чтобы продемонстрировать избирателям свою "патриотичность". В целом же здесь сложный комплекс, потому что нельзя устанавливать границу в море, не выходя из договоров или не согласовывая с Россией соответствующие вопросы", — сказал Богдан Безпалько.
Он отметил, что одностороннее установление границы чревато дальнейшим обострением российско-украинских отношений
"Существует договор о том, что Азовское море — это внутреннее море России и Украины, и уточняющий договор о вопросах безопасности. Соответственно, если они не будут денонсированы, если Украина из них не выйдет, то она обязана согласовывать все вопросы, в том числе, по установлению границ, с РФ. Если же нет, то тогда Украина де-факто нарушит положения этих документов, и России придется решать этот вопрос исходя из своих интересов. В любом случае, это обострение отношений, которое грозит милитаризацией Азовского моря, потому что наверняка для того, чтобы оказать давление на Россию, Украина попытается привлечь иностранные военные корабли в акваторию Азовского моря. Это будет, безусловно, очень плохо, потому что милитаризация пространства будет означать повышение напряженности в этом регионе", — отметил Богдан Безпалько.
Ранее глава европейской дипломатии Федерика Могерини заявила, что ЕС в ближайшее время может рассмотреть "конкретные меры" в связи с ситуацией в Азовском море. По ее словам, Брюссель ожидает от России, что проверки судов пограничниками прекратятся.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров, комментируя это высказывание, отметил, что из содержания договора России и Украины от 2003 года "кристально ясно, что действия по проверке тех или иных судов абсолютно вписываются в договоренности между Москвой и Киевом". Лавров также напомнил, что Брюссель не реагировал на задержания украинской стороной российских рыболовецких судов, заходивших в Крым.
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Комментарии
Богдан Безпалько , Федерика Могерини , Сергей Лавров , ФСБ , МИД , ЕС , ИА Sputnik , Украина , Видео , В мире , Бердянск , Москва
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