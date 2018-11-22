На Украине рассказали о «бухом» Порошенко во время Евромайдана

Во время общественно-политического шоу "Украинский формат" Кива вспомнил события Евромайдана. По его словам, участники революционных событий делились на несколько категорий. Одна из них находилась "на баррикадах с 40-градусными морозами, с отмороженными пальцами" на улицах Грушевского и улице Институтской. Другая — в Доме профсоюзов.

"Я был такой, обыкновенный парень, 35-летний парень, у которого было двое детей. И я увидел этот второй этаж [Дома профсоюзов], где ходил пьяный Порошенко. Когда он вываливал на улицу бухой и еле языком волочил", — вспомнил Кива.

Он добавил, что также видел "бухого" Виталия Кличко , который в 2014 был выбран мэром Киева.

Кива отметил, что когда он наблюдал разные события Евромайдана, в его голове "все перемешалось".

Ранее сообщалось, что Генпрокуратуру Украины обязали возбудить дело о поездке Порошенко на Мальдивы.