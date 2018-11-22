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На Украине рассказали о «бухом» Порошенко во время Евромайдана 

Газета.Ru + ещё 1 55 минут назад
Фото: Reuters
Илья Кива, глава Социалистической партии Украины и бывший советник главы украинского МВД, заявил, что президент Украины Петр Порошенко пьянствовал во время Евромайдана. Об этом он заявил в эфире телеканала NewsOne.
Во время общественно-политического шоу "Украинский формат" Кива вспомнил события Евромайдана. По его словам, участники революционных событий делились на несколько категорий. Одна из них находилась "на баррикадах с 40-градусными морозами, с отмороженными пальцами" на улицах Грушевского и улице Институтской. Другая — в Доме профсоюзов.
"Я был такой, обыкновенный парень, 35-летний парень, у которого было двое детей. И я увидел этот второй этаж [Дома профсоюзов], где ходил пьяный Порошенко. Когда он вываливал на улицу бухой и еле языком волочил", — вспомнил Кива.
Он добавил, что также видел "бухого" Виталия Кличко, который в 2014 был выбран мэром Киева.
Кива отметил, что когда он наблюдал разные события Евромайдана, в его голове "все перемешалось".
Ранее сообщалось, что Генпрокуратуру Украины обязали возбудить дело о поездке Порошенко на Мальдивы.
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Комментарии4
Илья Кива , Виталий Кличко , Петр Порошенко , МВД , Украина , В мире
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