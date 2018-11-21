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Украинцы пожалели об участии в Евромайдане 

Lenta.ru 1 час назад
Жители Украины заявили, что не приняли бы участие в протестных акциях Евромайдана. Таковы результаты опроса телеканала NewsOne, проведенного в эфире программы «Большой вторник». Запись эфира доступна на YouTube (с 1:35:47).
Зрителям в ходе программы был задан вопрос: «Если бы можно было вернуться в прошлое, вышли бы вы на Майдан?». В результате 91 процент украинцев высказались отрицательно. 9 процентов опрошенных ответили «да». Всего в опросе приняли участие 9387 человек.
Почему случился Майдан
21 ноября на Украине отмечают пятую годовщину событий Евромайдана.
В октябре стало известно о том, что у участников протестных акций в Киеве в 2014 году был запасной план на случай, если им не удастся удержаться на майдане Незалежности (площади Независимости). Чтобы организовать сопротивление властям страны, протестующие перебрались бы на западную Украину, рассказал спикер Верховной Рады Андрей Парубий, который был комендантом Евромайдана и руководителем отрядов Самообороны.
Осенью 2013 года и зимой 2014 года на Украине прошли массовые акции протеста против правительства, в результате которых в стране произошла смена власти. Бывший президент страны Виктор Янукович и несколько экс-министров были вынуждены покинуть территорию государства. В ходе вооруженного противостояния участников акции с силовиками погибли 106 человек. События получили название Майдан (Евромайдан), так как самый крупный протест состоялся на майдане Незалежности в Киеве.
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Украина , Видео , В мире
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