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Украинцев примут на службу в ФСБ
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Украинцев примут на службу в ФСБ 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: Ирина Бужор / «Коммерсантъ»
Гражданам Украины, получившим гражданство России, планируют выдать разрешение работать в спецслужбах и системе МВД. Это следует из поправок к закону «О гражданстве», которые комитет Госдумы по развитию гражданского общества предложил принять в первом чтении 18 декабря, сообщает «Коммерсантъ».
Сейчас граждане Украины при получении российского паспорта должны представить нотариально заверенную копию заявления об отказе от прежнего гражданства. Однако после этого они все равно считаются в России обладателями двойного гражданства, а значит, не могут работать на госслужбе.
Законопроект предлагает лишить их этого статуса и считать россиянами тех, кто уведомил Киев о своем добровольном отказе от украинского гражданства.
«После этого такой человек не будет иметь ограничений по приему на государственную гражданскую службу и сможет пойти работать даже в ФСБ. При трудоустройстве к нему будет применяться обычная процедура проверки», — пояснил депутат Сергей Гаврилов и добавил, что необходимо внести поправки и в другие «отраслевые законы», прописать понятие «нотариально заверенное письмо».
В сентябре сообщалось, что законопроект позволит бывшим гражданам Украины работать в гражданских государственных структурах. Действие документа не распространяется на крымчан, которые после присоединения полуострова к России были автоматически признаны россиянами без двойного гражданства.
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