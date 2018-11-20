Стереть историю: Киев переименовывает области

Рада хочет переименовать Кировоградскую область

Документы о переименовании Кировоградской области Украины в Крапивницкую направлены в Конституционный суд страны, сообщили в Верховной раде. Депутаты заявили, что «дело декоммунизации надо просто тихо закончить». Ранее депутаты киевского городского совета приняли решение о переименовании 11 улиц Киева, объяснив решение намерением «демократизировать общество».

Верховная рада направила в Конституционный суд Украины документы на переименование Кировоградской области в Крапивницкую, законопроект № 8380 поддержали 239 народных депутатов.

Сам город Кировоград был переименован в 2016 году в процессе декоммунизации в Крапивницкий, в то время как название области закреплено в конституции страны и для ее переименования требуется внести соответствующие правки.

«Дело декоммунизации надо просто тихо закончить. Без пламенных речей, а обычным голосованием за изменение вещей, которые являются символами уничтожение миллионов украинских людей и государственности», — приводит ФАН заявление главы фракции «Самопомощь» Олега Березюка, сделанное перед голосованием.

Вместе с тем также во вторник 20 ноября украинскому парламенту не удалось направить законопроект о переименовании Днепропетровской области в Сичеславскую на экспертизу в Конституционный суд.

За отправку документа выступили 207 депутатов при необходимом минимуме в 226 голосов. Спикер Рады Андрей Парубий в этой связи выразил убеждение, что парламент не сдастся и отыщет способ переименовать Днепропетровскую область и парламентарии внесут новое постановление.

В июне нынешнего года депутаты киевского городского совета приняли решение о переименовании 11 улиц Киева, объяснив это намерением «демократизировать общество» и увековечить память выдающихся украинских деятелей. Об этом сообщалось на сайте горсовета.

В комментарии говорилось о переименовании улиц Александра Бойченко, Невская, Желябова, Кировская, Мельникова, Павла Пестеля, Александра Сабурова и Тверская.

Названия некоторых из них будут просто переведены на украинский язык, например, Невская улица станет Нивську.

Все переименования прошли общественные обсуждения на сайте территориальной общины. Также на сайте горсовета добавили, что «данное решение будет способствовать демократизации общества» и призвано увековечить память великих украинских деятелей.

Тогда же в Верховную раду внесли предложение переименовать город Переяслав-Хмельницкий в просто Переяслав, сообщил в фейсбуке народный депутат от «Радикальной партии Олега Ляшко» Игорь Попов.

Намерение убрать вторую часть из наименования населенного пункта вызвано тем, что гетман малороссийских казаков Богдан Хмельницкий, в честь которого называется город, в XVI веке решил пойти на воссоединение земель Левобережной Украины с Московским царством.

По словам Попова, Хмельницкий «оказался скрытым коммунистом и агентом [президента России Владимира] Путина». Кроме переименования города, депутат предложил также сменить название Хмельницкой улицы в Киеве и заменить голову памятника Богдану Хмельницкому «на более политкорректную».

Бывший вице-спикер Верховной рады, украинский националист Николай Томенко в контексте этой инициативы заявил, что город назывался Переяславом исторически, а вторую часть названия добавили в Советском Союзе в честь юбилея Переяславской рады.

«Я думаю, что это не так просто сделать. Для этого надо менять Конституцию, а ради переименования этого делать никто не будет. Рационального смысла в этом нет, он есть только для Порошенко. Он сейчас думает, как победить на выборах. Для его группы это единственная на сегодняшний день цель, и они понимают, где для них очень мощное противодействие. Это Днепропетровская область, раз, два — необходимо решить вопрос с Донецкой областью. Повысить свои шансы в Мариуполе, а это можно сделать только через превращение Мариуполя в областной центр», — сказал эксперт.

По его словам, конечной целью Порошенко является олигарх Игорь Коломойский