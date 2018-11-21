Телеканал 112 (Украина): почему украинцы умирают быстрее, чем рождаются

Телеканала 112 (Украина) в образной манере отмечает, что страна последние четверть века напоминает джунгли, в которых людям приходится выживать самим в неблагоприятных условиях. Кроме того, нужно еще противостоять хищникам — хозяевам этих джунглей. Пока украинцы не поймут, что их здоровье и жизнь — в их же руках, умирать придется чаще, чем рожать. Комментируя данные о том, что на Украине снижается рождаемость, авторв образной манере отмечает, что страна последние четверть века напоминает джунгли, в которых людям приходится выживать самим в неблагоприятных условиях. Кроме того, нужно еще противостоять хищникам — хозяевам этих джунглей. Пока украинцы не поймут, что их здоровье и жизнь — в их же руках, умирать придется чаще, чем рожать.

На 100 умерших в Украине приходится 59 рожденных. Такие данные 19 ноября обнародовал Госстат Украины. В общем, ничего веселого: украинцы и без того все чаще говорят и пишут в социальных сетях о быстрых темпах сокращения населения. Правда, традиционный виновник в этом — нынешнее правительство, нынешняя власть, хоть в центре, хоть на местах. Те, кто так считает, не слишком далеки от истины. С одной поправкой: действующая украинская власть тут ни к чему. Она действительно виновата — но в том, что не поменяла ситуацию к лучшему.

Я переключаю телевизор, когда в выпусках новостей призывают собирать очередную сотню тысяч долларов на операцию за границей для нашего гражданина. Ребенок это, взрослый — не имеет значения. Могу ошибаться, однако вряд ли в Европе или Америке лечение одного человека невозможно без того, чтобы пустить шапку по кругу. И побираться через СМИ и социальные сети. В развитых странах, к стандартам которых Украину хотят приблизить декларативно, есть немало социальных программ, которые позволяют лечить тех, кто не имеет на то средств.

Не идеализирую, спасти удается далеко не всех даже там, где медицина прогрессивна и к людям относятся иначе. Речь о другом: в развитых странах каждый больной имеет шанс и надежду. Украинцам такого шанса не дают даже в больших городах, где теоретически есть альтернатива развалившейся государственной медицине — частные сетевые клиники. Все равно богатые украинцы предпочитают поправлять здоровье за границей.

Вместе с тем призываю признать: приведенная печальная статистика не детализирована, не расшифрована. Плохая медицина и отсутствие доступа малоимущих граждан к элементарному объясняет доминацию смертности над рождаемостью. И дальше начинается путаница в нюансах. Потому что Госстат не назвал причины как большой смертности, так и малой рождаемости. Следовательно попробуем их хотя бы обозначить.

Мы можем винить плохо финансируемую медицину и аптеки с дорогими лекарствами в том, что сами украинцы в большинстве своем пренебрегают собственным здоровьем? Сидеть на стихийных рынках, жить в местах с плохой экологией, работать ненормированно и изнурять организм без всякой для него компенсации — вот наше настоящее. Оно таким было до Майдана и ситуация не поменялась. Не только потому, что у власти «барыги», которые довели страну до «нищеты» — но и потому, что изменений для себя не хочет и большинство граждан.

Согласен, если ты живешь в городе с плохой экологией или вблизи вредного предприятия — это быстро убивает, потому что поменять место жительства ты не сможешь. Как и место работы, если условия труда провоцируют инвалидность, истощают организм и приближают смерть. Но констатация этих досадных фактов означает: все разговоры о сформированном на Украине гражданском обществе не стоят выеденного яйца. Ведь протесты и требования к тем, от кого это зависит, поменять ситуацию, обычно идут в гудок.

Не забывайте также про войну и массовую гибель в автокатастрофах. Причем война здесь — не на первом месте. Не ошибусь, если скажу: ежедневно на дорогах погибает не просто больше людей, чем в зоне ООС (Операции Объединенных сил), а даже больше, чем умирает от несвоевременно оказанной медицинской помощи и онкозаболеваний. На машинах разбиваются вполне здоровые и успешные украинцы, гляньте хотя бы последние новости о резонансных ДТП.

Наконец, бэби-бума не стоит ждать в ближайшее время хотя бы через общее осознание: Украина не последние четыре года, а последние четверть века напоминает не ухоженный лес, а джунгли. Где, хочется того или нет, приходится выживать самим. В неблагоприятных условиях. Еще и противостоять хищникам — хозяевам этих джунглей. Пока мы не поймем: наша безопасность, наше здоровье и наша жизнь — в наших руках, умирать придется чаще, чем рожать.