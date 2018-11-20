«Шансов у президента остаться на свободе очень мало»

Шансы Петра Порошенко победить на грядущих президентских выборах уменьшаются с каждым днём. На Украине гадают, в какую страну может сбежать президент — в Испанию, где у него есть недвижимость, или в Великобританию, куда прокладывают дорогу другие украинские чиновники?
Переехавшая в Лондон экс-глава Национального банка Украины (НБУ) Валерия Гонтарева готовит в Великобритании почву для соратников Петра Порошенко, предполагает издание «Страна.ua» со ссылкой на источники. В ноябрьском номере журнала «Новое время» вышло интервью, где бывшая чиновница рассказала, что с 1 октября проживает в Лондоне. Свой опыт работы главой регулятора она лаконично охарактеризовала словом — «стресс». Стоимость квартиры Гонтаревой в Великобритании, по некоторым сведениям, составляет 23 млн фунтов стерлингов (около $30 млн). Симптоматично, что она призналась в наличии зарубежной собственности только после того, как соответствующую информацию раскрыл бывший экс-глава СБУ Валентин Наливайченко.
Следующие за Гонтаревой кандидаты на эмиграцию — связанный с «партией власти» инвестор и финансовый советник президента Макар Пасенюк — уже перевёз семью в Великобританию и, по слухам, готовит в Лондоне инвестиционные сделки в интересах Порошенко, а также народный депутат от Блока Петра Порошенко Александр Грановский — соратник друга президента Игоря Кононенко, имеет репутацию теневого куратора судебной системы и кипрских офшоров. В то же время альтернативный вариант эмиграции для самого Петра Порошенко — Испания, где действующий президент заблаговременно приобрёл виллу и 2,6 тысячи квадратных метров территории через посредника — некую Ирину Петровскую.
О пессимистичном сценарии для действующей власти на Украине говорят в связи с растущей уверенностью, что Петру Порошенко не удастся победить на президентских выборах весной 2019 года. По данным последних опросов, его опережает не только лидер «Батькивщины» Юлия Тимошенко, но также актёр-шоумен Владимир Зеленский, пока только заявивший о намерении выдвинуть свою кандидатуру на пост главы государства. Основные причины недовольства действующим президентом — снижающийся уровень социального обеспечения, безработица и не прекращающийся военный конфликт на Юго-Востоке. Громкие заявления Тимошенко, призывающей, например, «отрубить руки» Порошенко за отмывание бюджетных средств, видимо, не добавляют оптимизма главе государства и провоцируют его на дополнительные аппаратные интриги.
Тревожным сигналом для сторонников украинской власти является продолжающаяся распродажа украинских активов президента. 15 ноября подошла к финалу продажа ЧАО «Завод „Кузня на Рыбальском“» с передачей активов группе «ТАС», конечным бенефициаром которой является председатель правления ТАСкомбанка, экс-вице-премьер Сергей Тигипко. Кроме того, вызывает недоумение поведение игроков из ближайшего окружения Порошенко. Портал News.ru писал о странных маневрах кума президента, генпрокурора Украины Юрия Луценко, в которых эксперты увидели безуспешные попытки политика дистанцироваться от своего покровителя.
Пётр Порошенко сейчас готовится к худшему сценарию развития событий, полагает директор киевского Института центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский.
«Шансы Порошенко удержать власть после выборов неуклонно снижаются. В случае если победит Юлия Тимошенко, шансов для президента и ключевых игроков его команды остаться на свободе на Украине очень мало», — объясняет эксперт News.ru.
Большинство близких к Порошенко влиятельных людей, продолжает Погребинский, также попытаются покинуть страну.
«Куда они решат отправиться — гадать не буду. Другое дело, неизвестно, как поведут себя с Порошенко и прежней элитой правительства тех стран, где они планируют укрыться. Новая власть может начать разбирательство о коррупции и потребовать их экстрадиции, а на Западе зачастую выдают даже тех, на кого ещё недавно делали ставку», — резюмирует Погребинский.