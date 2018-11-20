Оппозиция ведёт подготовку к Майдану

На Украине без подачи тепла остались свыше двадцати городов. В основном относительно небольшие, до ста тысяч жителей, но также и шестисоттысячный Кривой Рог , да и в столице, в Киеве, отдельные дома, а то и целые микрорайоны остаются без тепла

Реакция населения последовала на диво слаженная, организованная и молниеносная. Народ перекрыл на полдня Зоологическую улицу в Киеве, перекрывались дороги в Смеле и других населённых пунктах, в Кривом Роге жгли покрышки, а затем взяли штурмом «Криворожгаз» и самостоятельно пустили газ в котельные.

Характерно, что проблемы возникли в основном в тех местах, где местная власть контролируется оппозицией. Стандартная ситуация — местные власти тратят деньги на что угодно, вплоть до выписывания премий самим себе, только не на выплату долга газовикам. Это притом что долг был реструктурирован, что платить надо было далеко не бешеные деньги и что существует переговорный механизм, при помощи которого можно было договориться об отсрочке, переносе или о сокращении платежа, если вдруг кто-то платить не в с состоянии.

Более того, поскольку накануне старта президентской избирательной кампании Порошенко не заинтересован в подобного рода катаклизмах, был ещё вариант обратиться за поддержкой к центральной власти.

Тем не менее отопительный коллапс грянул совершенно неожиданно. Это притом что отопительный сезон к тому времени длился уже месяц. Складывается впечатление, что оппозиция специально ждала холодов, чтобы организовать антипорошенковские выступления. В некоторых городах в придачу к отоплению и горячей воде отключили и холодную воду. Как минимум в одном случае было отключено и электричество. Чтобы население в полной мере ощутило преступность режима.

Выступления, как уже сказано выше, были поразительно синхронизированы, хорошо организованы и целенаправленны. «Восставший народ» везде быстро и эффективно одерживал локальные победы. Не везде они были связаны с немедленной подачей газа в котельные, но, судя по всему, не везде такая задача и ставилась. Понятно, что в огромном, по украинским меркам, Кривом Роге правительство не могло допустить отопительного коллапса, и вмешательство произошло бы немедленно. Поэтому там «восставшие» не стали ждать, быстро захватили «Криворожгаз» и сами подключили котельные.

Обратите внимание, что среди «стихийно восставшего народа» совершенно случайно оказались необходимые специалисты.

В остальных случаях, там, где города поменьше или речь идёт об оставшихся без отопления отельных микрорайонах или домах, в основном «восставшие» ограничились локальным и недолговременным перекрытием второстепенных улиц или дорог. Раз уж скандал принял всеукраинские масштабы, значит, тепло будет достаточно быстро дано. Но, учитывая деградацию управленческих структур и традиционную для Украины неторопливость бюрократии, это займёт от нескольких дней до недели.

То есть у народа в памяти останется, что преступный режим его морозил, он (народ) восстал и в трудной борьбе победил, а власть ничего не смогла ему противопоставить, потому что «милиция с народом».

Чтобы МВД не слишком активничало с подавлением протестов, организаторы подстраховались. Одновременно с «холодоморным» скандалом начала раскручиваться тема виновности министра внутренних дел и генпрокурора в гибели активистки Гандзюк, летом облитой кислотой своими коллегами по Майдану и поразительно вовремя умершей в больнице 4 ноября от тромбоэмболии. То есть силовики во время акций «восставших против холода» были заняты своими проблемами, и им было не до выступлений, которые не приняли угрожающего характера.

Что получила от этого оппозиция?

Народу, всему народу Украины, а не только тем, кто оказался без тепла, было показано, что режим готов бросить его на вымерзание и вымирание и не почешется, пока не столкнётся с активным уличным сопротивлением. Что режим боится применить силу, и уличные протесты, вплоть до захвата государственных учреждений, — дело лёгкое и приятное, причём даёт немедленный результат. Что улицы и магистрали перекрывать можно, и ничего за это не будет.

В следующий раз, когда прозвучит призыв выйти для борьбы за свои права (под любым предлогом), на улицах окажется значительно более плотная массовка, а акции могут оказаться вовсе не такими безобидными. Перекрытыми могут оказаться не второстепенные улицы, а магистрали стратегического значения (включая железнодорожные), а также центральные улицы городов. И штурмом могут быть взяты не какие-то горгазы, а государственные администрации.

Фактически оппозиция провела успешную репетицию моментальной парализации жизни страны, искусственного коллапса государственного управления, которое и так на ладан дышит. В любой момент Порошенко может узнать, что не контролирует ничего, кроме своего кабинета и, может быть, если повезёт, приёмной. Важно также, что массовые выступления, охватившие значительную часть страны, были проведены так, что власть не получила повода применить силу или обвинить оппозицию в незаконных действиях.

Когда две политические силы готовятся решать вопрос о власти при помощи силы и понимают, что иначе он не решаем, очень важно, кто формально окажется зачинщиком нелегитимного сценария, как в глазах мирового сообщества, так и в глазах собственного народа. Оппозиция всегда бывает в более слабой позиции. Власть априори имеет право применять силу против незаконных уличных акций, в то время как оппозиция по отношению к власти право на применение силы получает, лишь если власть начинает войну с собственным народом. Иной формат делегитимации законной власти не предусмотрен.

Следовательно, даже если действия народа выходят за рамки закона, сам он должен быть уверен, что ничего противоправного не совершает и силу к нему применять не за что. Тогда даже разгон акции полицейскими дубинками будет восприниматься более остро, чем в ином случае расстрел из пулемёта.

Оппозиция на Украине «антихолодоморной» активностью в ноябре 2018 года создала у народа забытую со времён последнего Майдана иллюзию законности своих действий. Любой следующий массовый протест власти будет уже гораздо сложнее подавить при помощи силы. Полицейское насилие будет восприниматься как незаконное и, будучи недостаточно травматическим, не остановит, а, наоборот, простимулирует выход на улицы ещё большего количества протестующих.

Остановить нарастание протестов можно только шокирующе непропорциональным и неожиданным применением насилия, когда, например, люди рассчитывают встретиться с полицейскими дубинками, а натыкаются на пулемёты. Но такое шокирующее насилие, не будучи дополнено комплексом политических стабилизационных мер, приводит к отказу внешних партнёров от поддержки запятнанного кровью режима, а также к переходу в глухую, молчаливую, оппозицию практически всей страны. В конечном итоге это приводит к быстрому разложению и падению режима.

Как видим, оппозиция не верит, что Порошенко отдаст власть добровольно, и применяет майданные технологии для того, чтобы даже готовность Порошенко к масштабному кровопролитию не смогла бы помочь ему удержаться.

При этом надо понимать, что оппозиция серьёзно рискует. Во-первых, её Майдан неполноценен, так как разворачивается без внешней поддержки. Во-вторых, майданные технологии предполагают медленное поэтапное развитие событий, а значит, Порошенко получает время на упреждающие действия против лидеров оппозиции.

Но тренировочный раунд в середине ноября оппозиция выиграла всухую. Занятый томосом Порошенко даже не понял, что происходит.