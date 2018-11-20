Апостроф (Украина): Президентские войны: почему рейтинг не главное

«Апострофу» рассказал политолог Петр Олещук. Три авторитетные социологические агентства — КМИС, Центр Разумкова и группа «Рейтинг» — провели опрос, продемонстрировавший лидерство на президентских выборах трех кандидатов — лидера партии «Батькивщина» Юлии Тимошенко , шоумена Владимира Зеленского и действующего президента Петра Порошенко . О причинах таких несколько неожиданных результатов опросарассказал политолог Петр Олещук.

Многое зависит от повестки дня, которую поднимает каждый из кандидатов. Юлия Тимошенко поднимает вопросы, которые по большому счету понятны широкому кругу граждан Украины : тарифы, пенсии, газ. Подобный дискурс, круг социальных вопросов, выглядит выигрышным. При этом, очевидно, что она выстраивает свою позицию в этом дискурсе достаточно уверенно. Здесь важный момент: с одной стороны растет антирейтинг действующего президента, а у Тимошенко антирейтинг, наоборот, падает, и это наверняка самое важное в этих рейтингах.

И когда дискутируют, что важнее в соцопросах: рейтинг или антирейтинг, то могу сказать, что в нынешней ситуации антирейтинг даже является более важным. Скорее всего, выборы будут проходить в два тура, и чрезвычайно важно любому кандидату получить больше чем противник во втором туре. Поэтому здесь важным фактором является не рейтинг, а антирейтинг: какое количество людей не будет голосовать за тебя ни при каких обстоятельствах. И для Тимошенко, безусловно, это очень положительная тенденция: то что ее антирейтинг падает, это показатель того, что она приобретает все более реальные шансы получить пост президента.

Сейчас мы видим, что Тимошенко все отчетливее претендует на пост президента. В этом контексте интересны заявления ЦИК , которые прозвучали относительно якобы незаконной агитации. Ни для кого не секрет, что влияние действующего президента на избирательную комиссию является достаточно серьезным. И то, что таким образом — так рано — использовали инструментарий ЦИК, показывает, что не все хорошо с точки зрения штаба действующего президента, и они сейчас занимаются такими действиями, чтобы каким-то образом из этого кризиса выйти.

Каким образом? Пока это просто метания в разные стороны. Для кандидата в президенты важно иметь определенную стратегическую линию и плавно по ней двигаться, чтобы она привела к победе. У Порошенко это какие-то метания из стороны в сторону. Основные козыри изложены — армия, язык, вера — но ожидаемого рейтинга не принесли.

Согласно этим рейтингам, Порошенко сейчас даже не второй, на этом месте находится Владимир Зеленский, который даже сейчас не объявил о своем желании участвовать в президентских выборах. Единственное, что мы видели — это билдборды, которые можно двусмысленно трактовать: или как рекламу сериала, или как политическую рекламу Зеленского.

Мы помним, что он давно фигурирует в рейтингах, но раньше к этим рейтингам относились снисходительно. Сейчас идет речь о рейтингах, которые были составлены по итогам опросов трех крупнейших украинских структур, которые занимаются рейтингованием. Более того, там было опрошено более 10 тысяч респондентов. И второе место Зеленского — достаточно серьезный результат.

По большому счету — это демонстрация украинским социумом недоверия к действующим политикам. Настолько устали от их бездарной клоунады, что хотят, чтобы бездарных артистов заменили более талантливые. Это сигнал для политиков и технологов, которые традиционно выстраивают политический дискурс вокруг противостояния между «вчера» и «позавчера». Поэтому понятно, что в этой позиции у действующего президента действительно все не очень хорошо: у него самый высокий антирейтинг. И согласно этому опросу во втором рейтинге он проигрывает всем: Тимошенко, Зеленскому, Бойко и другим.

Что касается высокой поддержки Зеленского, на это имеются комплексные причины. Кто-то может действительно «по приколу», а кто-то таким образом выражает свой протест. У нас в бюллетене устранили отметку «против всех», поэтому некоторые могут таким образом выражать свой протест из-за отсутствия выбора, и то, что их загоняют в ситуацию фактически выборов без выбора. Кто-то хочет увидеть хоть какие-то новые лица, рассчитывая на то, что новые точно не будут хуже действующих. А кто-то, возможно, ассоциирует Зеленского с тем имиджем, который он создал на публике.

Здесь нужно проводить более серьезные исследования, потому что следует говорить не просто о рейтинге, потому что как я уже отмечал, рейтинги это не просто какие-то соревнования, где есть первое, второе, третье место — золото, серебро, бронза — здесь одна цель — победить. И победить может не просто тот, у кого есть высокий рейтинг, а у кого есть потенциал для роста. А у Зеленского он, притом, что никакой кампании де-факто он не проводил, и о нем как о политике мы не знаем ничего. О других политиках труднее сказать, потому что многие избиратели еще не определились или вообще не хотят участвовать в выборах.

Рейтинговые войны будут продолжаться, в этом контексте больших сюрпризов нет. Могут происходить изменения, так как достаточно существенное влияние будет иметь сам перечень этих участников выборов, потому что сейчас только единицы формально заявили о своих президентских амбициях. И когда уже будет официальная регистрация, мы точно увидим, кто будет выдвигаться, а кто нет…