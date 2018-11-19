Глава украинской церкви сделал важное заявление

Филарет не намерен выдвигаться на пост главы автокефальной церкви

Глава украинской неканонической структуры патриарх Филарет заявил, что не станет претендовать на пост главы автокефальной церкви на Украине , предложил на эту должность кандидатуру митрополита Епифания; соответствующее письмо Филарет направил Константинопольскому патриарху Варфоломею, текст документа опубликован на сайте телеканала "112. Украина".

Власти в Киеве и неканоническая церковная структура на Украине рассчитывают до конца года получить томос об автокефалии от Константинополя, однако томос может получить лишь предстоятель "объединенной" церкви, его должны выбрать на "объединительном соборе" православных церквей на Украине, который может состояться 22 ноября. При этом каноническая УПЦ заявила, что не собирается участвовать в таком мероприятии.

"Я принял решение не выдвигать свою кандидатуру на соборе для избрания предстоятелем Украинской православной церкви", — сообщает в письме Филарет.

В документе он просит сохранить за собой статус почетного патриарха, председательство в Синоде новой Церкви и выдвижение единого кандидата украинской неканонической структуры.

"На должность предстоятеля церкви будем рекомендовать кандидатуру патриаршего наместника, митрополита Переяславского и Белоцерковского Епифания, и просим на это Вашего благословения и поддержки", — говорится в письме.

Ранее председатель отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион заявил, что наиболее вероятными кандидатами на пост главы создаваемой на Украине новой "автокефальной церкви" являются Экзархи Константинополя архиепископ Даниил (Зелинский) и архиепископ Иов (Геча), "который в последнее время все более активен на украинском направлении".

Говоря о шансах глав неканонических объединений Филарета Денисенко и Макария Малетича возглавить новую "автокефальную церковь", представитель РПЦ заметил, что сейчас рассматриваются и обсуждаются разные кандидатуры, при этом "для Константинополя, конечно, было бы важно, чтобы структуру возглавил канонический архиерей, а не кто-либо из числа раскольников", что придало бы, на взгляд Константинополя, "большую легитимность новой структуре". Именно поэтому "крайне мала вероятность, что структуру возглавит кто-либо из филаретовского "епископата", отметил архиерей.

В частности, новую "автокефальную церковь" уже предлагали возглавить митрополиту Винницкому Симеону — это единственный архиерей, принявший участие в Соборе епископов Украинской православной церкви и отказавшийся подписать заявление Собора, уточнил глава ОВЦС.

Ранее украинское издание "Голос UA" сообщило, что представитель Константинополя приедет в Киев для подготовки церковного "объединительного собора", проведение которого намечено на 22 ноября. Итоги собора будут представлены на сессии Синода Константинопольского патриархата, которая пройдет 28-30 ноября. По ее завершении, утверждается в материале, томос, подписанный патриархом Варфоломеем, вручат предстоятелю новой церковной структуры.

Из-за решения Константинополя начать предоставление автокефалии неканонической церкви на Украине, которое в РПЦ назвали расколом, Синод Русской православной церкви 15 октября объявил о разрыве общения с Константинопольским патриархатом по всей канонической территории РПЦ. Синод назвал канонически ничтожным и увидел политику в отмене Константинополем акта 1686 года о передаче им Киевской митрополии в юрисдикцию Московского патриархата.

Митрополит Иларион заявил, что Константинополь утратил право называться координирующим центром православия. При этом в РПЦ надеются, что Константинополь изменит решение дать автокефалию Украинской церкви, а до этого он будет находиться в расколе.