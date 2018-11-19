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Украинцы перекрыли дорогу в Киев
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Протестующие украинцы перекрыли дорогу в Киев 

Lenta.ru + ещё 1 1 час назад
Движение на трассе Киев — Чоп на участке в Нижних Воротах Закарпатской области заблокировано местными жителями, протестующими против повышения тарифов на газ. Об этом в понедельник, 19 ноября, сообщает 112.UA.
По словам очевидцев, в результате акции на дороге образовались пробки.
«Селяне протестуют. Хотят таким образом снизить тарифы на газ. Ждут председателя Закарпатской ОГА [областной государственной администрации] Геннадия Москаля», — рассказал собеседник агентства.
Сообщается, что участники акции не пропустили машину работников энергетической компании, которые приехали из-за сбоев в подаче электроэнергии. В результате треть области находится под угрозой отключения, рассказал сотрудник «Укрэнерго».
Проведение акций было анонсировано 15 ноября лидерами общественной организации «Доста Закарпаття» на официальной странице движения в Facebook. Протесты были запланированы на трех дорогах области: в Нижних Воротах, в Рахове и в селе Дубриничи Перечинского района.
19 октября премьер-министр Украины Владимир Гройсман сообщил, что с 1 ноября цены на газ повысятся на четверть. По его словам, необходимость в этом возникла из-за долгов государства перед международными партнерами и необходимости получить новый кредит МВФ. В противном случае Украине будет объявлен дефолт.
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