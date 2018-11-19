Украинский политик: скакали все, а оказалось, что некоторые — не так

Украинское сельское хозяйство, промышленность и многие другие сферы — в катастрофическом состоянии, и причина этому — "дураки" во власти, заявил депутат Верховной рады Вадим Рабинович в эфире канала "112 Украина".

Он сравнил обещания Киева украинцам с аферами персонажей сказки "Буратино" кота Базилио и лисы Алисы. По его мнению, у страны нет плана развития, поэтому она сталкивается с серьезными трудностями.

"У вас ничего не растет, у дураков. У вас вообще ничего не растет: сельское хозяйство — катастрофа, тяжелая промышленность — катастрофа, средний и малый бизнес — катастрофа, топливно-энергетический комплекс — катастрофа. Скажите мне, пожалуйста, где наши прорывы? Что мы строим? Сарай, хату, пристройку строят с каким-то чертежом. Где чертеж того, что строит наша страна? Ну что вы строите? Они не знают. Мы могли бы по откармливанию правительства быть на первом месте в мире. Вот это единственное, что у вас действительно получается", — сказал политик.

По мнению депутата, удивительно, что жители Украины продолжают терпеть происходящее в стране.

"Мы великая страна, у нас колоссальный потенциал, равного которому нет ни у кого в мире, потому что любая страна мира давно бы уже лопнула. А мы с вами, видите, смотрим, еще и терпим это", — заключил он.

Украинский политик, правозащитник Владимир Олейник в эфире радио Sputnik оценил ситуацию.

"То, что в каждой стране есть идиоты, это даже не вызывает сомнения. А чтобы у идиотов в руках была страна — это пример Украины. Абсолютно неграмотные люди управляют государством, в своих интересах проводят все, чтобы грабить бюджет, а реальным управлением страной занимаются извне МВФ и европейские институции. То есть самостоятельной экономической и политической позиции у нынешнего так называемого руководства нет. МВФ диктует все условия, где нужно поднимать тарифы, что продавать и так далее. Если, например, взять обычный кредит на автомобиль, то банк не будет диктовать, какого цвета должна быть машина, какой марки — главное, чтобы вы были способны вернуть кредит. А МВФ говорит: мы вам даем деньги, а теперь еще и дополнительные условия. И начинает вмешиваться во внутреннюю политику", — сказал Владимир Олейник.

По его мнению, такие заявления депутатов вписываются в фактически начавшуюся предвыборную кампанию.