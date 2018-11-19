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Премьер Чехии объяснил, от кого прятал сына в Крыму
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Премьер Чехии объяснил, от кого его сын сбежал в Крым 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Фото: РИА Новости
Премьер Чехии Андрей Бабиш сообщил, что его сын в 2017 году отправился в Россию, спасаясь от атак чешских журналистов.
Сын чешского премьера работал пилотом транспортной авиации, в 2015 году у него обнаружили признаки шизофрении, передает РИА «Новости» со ссылкой на Nova.
Лечить его стала чешский врач Алена Протопопова. Ее супруг россиянин Петр Протопопов сопровождал Бабиша-младшего в поездках. Они посетили Калининград, Москву, Крым, а также украинский Кривой Рог.
Съездить «за пределы Чехии» предложила Протопопова, рассказал премьер. По его словам, сына хотели «хотя бы на время избавить от атак журналистов, связанных с делом фирмы „Гнездо аиста“.
В Россию поехали, потому что у „Протопопова не было визы ЕС“. В Крыму Бабиш-младший познакомился с украинкой и „поехал с нею в Кривой Рог“, сообщил премьер Чехии. В Кривом Роге Протопопов покинул Бабиша-младшего и временно вернулся в Прагу.
Как пояснил Бабиш, со временем его сыну надоело находиться на Украине, и Бабиш-младший написал сообщение в чешскую полицию о том, что он якобы похищен. После этого сын премьера посетил Братиславу и Женеву.
Во вторник пражский новостной портал Seznam сообщал, что сына чешского премьера якобы прятали в Крыму от допросов по делу против его отца. Бабиш-младший рассказал журналистам, что из Крыма отправил чешской полиции сообщение, что был похищен. Затем он якобы смог выехать через Украину к матери в Европу.
Премьер Чехии рассказал, что его сын был счастлив в Крыму.
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