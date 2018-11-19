Посол Канады отреагировал на избиение журналиста в Киеве

Посол Канады на Украине Роман Ващук заявил, что после нападения «правых радикалов» на канадского журналиста Майкла Колборна в Киеве должен последовать «эффективный ответ» полиции.

Об этом он написал в своём Twitter.

«Криминальные действия крайне правых радикалов заслуживают эффективного и убедительного ответа полиции. Полиция показала, что они могут делать это на прошлых событиях ЛГБТ», — написал Ващук.

Ранее Министерство иностранных дел Украины осудило нападение на Колборна.

Канадский журналист был избит в Киеве противниками акции в поддержу трансгендеров.