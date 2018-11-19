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Посол Канады отреагировал на избиение журналиста в Киеве
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Посол Канады отреагировал на избиение журналиста в Киеве 

RT на русском + ещё 2 7 часов назад
Фото: globallookpress.com
Посол Канады на Украине Роман Ващук заявил, что после нападения «правых радикалов» на канадского журналиста Майкла Колборна в Киеве должен последовать «эффективный ответ» полиции.
Об этом он написал в своём Twitter.
«Криминальные действия крайне правых радикалов заслуживают эффективного и убедительного ответа полиции. Полиция показала, что они могут делать это на прошлых событиях ЛГБТ», — написал Ващук.
Ранее Министерство иностранных дел Украины осудило нападение на Колборна.
Канадский журналист был избит в Киеве противниками акции в поддержу трансгендеров.
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