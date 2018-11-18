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Киев взбунтовался из-за России в Интерполе
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Украина выступила против российского кандидата на посту главы Интерпола 

Рамблер 1 час назад
Фото: Reuters
В ходе 87-й сессии Генеральной ассамблеи Интерпола в Дубае министр внутренних дел Украины Арсен Аваков выступил против кандидатуры генерал-майора российской полиции Александра Прокопчука на пост руководителя Интерпола, сообщается на сайте МВД Украины.
Он также обвинил Россию в злоупотреблении полномочиями Интерпола.
«Все мы хорошо знаем, как РФ злоупотребляет возможностями Интерпола для борьбы и преследования политических оппонентов», — заявил Аваков.
Выборы нового главы Интерпола пройдут 21 ноября. Их назначили после того, как предыдущий глава организации, заместитель министра общественной безопасности Китая Мэн Хунвэй сложил с себя полномочия. На родине его заподозрили в получении взяток и нарушении закона.
Ранее западные СМИ сообщали, что пост главы Интерпола может занять его вице-президент с 10 ноября 2016 года Прокопчук. Среди его основных соперников упоминается кандидат от Южной Кореи Ким Чон Ян.
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