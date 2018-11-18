Киев взбунтовался из-за России в Интерполе

Украина выступила против российского кандидата на посту главы Интерпола

Он также обвинил Россию в злоупотреблении полномочиями Интерпола.

«Все мы хорошо знаем, как РФ злоупотребляет возможностями Интерпола для борьбы и преследования политических оппонентов», — заявил Аваков.

Выборы нового главы Интерпола пройдут 21 ноября. Их назначили после того, как предыдущий глава организации, заместитель министра общественной безопасности Китая Мэн Хунвэй сложил с себя полномочия. На родине его заподозрили в получении взяток и нарушении закона.

Ранее западные СМИ сообщали, что пост главы Интерпола может занять его вице-президент с 10 ноября 2016 года Прокопчук. Среди его основных соперников упоминается кандидат от Южной Кореи Ким Чон Ян.