Радикалы напали на журналиста в центре Киева

В центре Киева радикалы напали на журналиста NewsOne

Активист одной из украинских радикальных организаций напал в центре Киева на журналиста телеканала NewsOne Богдана Аминова, освещавшего акцию противников марша ко Дню памяти трансгендерных людей, погибших насильственным путем.

Во время прямого эфира в воскресенье к Аминову подошла депутат Верховной рады Оксана Корчинская и потребовала, чтобы он ушел с мероприятия. Одновременно один из радикалов подошел и плюнул журналисту в лицо, сообщает NewsOne.

«Во время прямого эфира ко мне подошла народный депутат Оксана Корчинская и заявила, что мы якобы провоцируем противников марша трансгендерных людей и начала нас прогонять. Безопасно освещать это мероприятие нам не удалось, произошло нарушение статьи 171 «Воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналистов» Уголовного кодекса Украины. В этот момент полиции рядом не было», — рассказал Аминов.

Он пояснил, что из-за того, что на марш пришли активисты радикальных организаций, мероприятие решили перенести или отменить.

В декабре прошлого года телеканал уже подвергался силовому давлению со стороны украинских радикалов.