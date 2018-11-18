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Радикалы напали на журналиста в центре Киева
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В центре Киева радикалы напали на журналиста NewsOne 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 9 2 часа назад
Активист одной из украинских радикальных организаций напал в центре Киева на журналиста телеканала NewsOne Богдана Аминова, освещавшего акцию противников марша ко Дню памяти трансгендерных людей, погибших насильственным путем.
Во время прямого эфира в воскресенье к Аминову подошла депутат Верховной рады Оксана Корчинская и потребовала, чтобы он ушел с мероприятия. Одновременно один из радикалов подошел и плюнул журналисту в лицо, сообщает NewsOne.
«Во время прямого эфира ко мне подошла народный депутат Оксана Корчинская и заявила, что мы якобы провоцируем противников марша трансгендерных людей и начала нас прогонять. Безопасно освещать это мероприятие нам не удалось, произошло нарушение статьи 171 «Воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналистов» Уголовного кодекса Украины. В этот момент полиции рядом не было», — рассказал Аминов.
Он пояснил, что из-за того, что на марш пришли активисты радикальных организаций, мероприятие решили перенести или отменить.
В декабре прошлого года телеканал уже подвергался силовому давлению со стороны украинских радикалов.
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