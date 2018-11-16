«Здесь чувствуется лапа Корейко»

Планы Украины расширить свою морскую территорию оценили в Крыму

Законопроект Киева о расширении контролируемой морской территории не может применяться к Азовскому морю и Керченскому проливу, отметили в российском МИДе . Крымский политолог Владимир Джаралла связывает попытки Украины расширить контролируемую морскую территорию с влиянием западных партнеров.

Ответ МИДа РФ на указ Порошенко о новой морской границе

Украинский законопроект о контролируемой Киевом зоне морского пространства не применим к Керченскому проливу и Азовскому морю, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова . По ее словам, Керченский пролив в настоящий момент находится под полным суверенитетом России как единственного прибрежного государства. Азовское море считается по международному праву и действующим двухсторонним соглашениям совместными внутренними водами, что не предполагает никаких односторонних решений.

Слова Захаровой стали ответом на подписанный в прошлом месяце указ президента Украины Петра Порошенко о новой морской границе между Украиной и Россией, которая позволит расширить контролируемую Киевом морскую территорию на 12 миль с целью якобы противодействия контрабандному трафику в Черном море.

«К предвыборной кампании эта история не имеет никакого отношения. Скорее мы видим продуманную стратегическую линию Киева, в которой чувствуется лапа Корейко, как говорится в известном романе «Золотой теленок». Другими словами за планами Украины расширить свою морскую территорию стоят западные партнеры, прежде всего американские и британские консультанты.

С одной стороны после разграничения морской территории Азовского моря Украина вынуждена будет признать Крым российской территорией, поэтому такое решение не кажется для нее выгодным на первый взгляд. Но Киев, скорее всего, преследует единственную цель — получить право действовать самостоятельно в пределах этих границ. Так как Украина собственным суверенитетом не обладает и находится под внешним влиянием, то такую «самостоятельность» Киева в свою пользу обязательно обернут западные партнеры», — уверен собеседник ФБА «Экономика сегодня».

Популистский ход без реального смысла

Ранее первый заместитель председателя Комитета Совета федерации по международным делам Владимир Джабаров назвал идею Киева разработать законы о госгранице с Россией на море «популистским ходом без реального смысла». По словам сенатора, такая идея абсолютно незаконна, потому что Азовское море остается внутренним морем двух государств и любые вопросы здесь могут решаться только при обоюдном участии, все попытки односторонних действий полностью исключены.

«Смешным выглядит аргумент по поводу контрабандного трафика в Черном море. В украинский период в Крыму неоднократно происходили грандиозные скандалы, когда правоохранительные органы случайно перехватывали большие партии наркотиков, предназначенных для транзита через Украину. В настоящий момент наркотрафик идет через Балканы и Украину чуть ли не в открытую плюс в обратном направлении идет контрабанда оружия. Все заявления Киева о противодействии контрабандному трафику выглядят иронично», — резюмирует Владимир Джаралла.