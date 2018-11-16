Ещё
«Здесь чувствуется лапа Корейко»
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Кремль отреагировал на обещания Японии
Кремль отреагировал на обещания Японии

Планы Украины расширить свою морскую территорию оценили в Крыму 

ФБА «Экономика сегодня» 1 час назад
Фото: Mikhail Palinchak / ZUMAPRESS.com
Законопроект Киева о расширении контролируемой морской территории не может применяться к Азовскому морю и Керченскому проливу, отметили в российском МИДе. Крымский политолог Владимир Джаралла связывает попытки Украины расширить контролируемую морскую территорию с влиянием западных партнеров.

Ответ МИДа РФ на указ Порошенко о новой морской границе

Украинский законопроект о контролируемой Киевом зоне морского пространства не применим к Керченскому проливу и Азовскому морю, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. По ее словам, Керченский пролив в настоящий момент находится под полным суверенитетом России как единственного прибрежного государства. Азовское море считается по международному праву и действующим двухсторонним соглашениям совместными внутренними водами, что не предполагает никаких односторонних решений.
Слова Захаровой стали ответом на подписанный в прошлом месяце указ президента Украины Петра Порошенко о новой морской границе между Украиной и Россией, которая позволит расширить контролируемую Киевом морскую территорию на 12 миль с целью якобы противодействия контрабандному трафику в Черном море.
«К предвыборной кампании эта история не имеет никакого отношения. Скорее мы видим продуманную стратегическую линию Киева, в которой чувствуется лапа Корейко, как говорится в известном романе «Золотой теленок». Другими словами за планами Украины расширить свою морскую территорию стоят западные партнеры, прежде всего американские и британские консультанты.
С одной стороны после разграничения морской территории Азовского моря Украина вынуждена будет признать Крым российской территорией, поэтому такое решение не кажется для нее выгодным на первый взгляд. Но Киев, скорее всего, преследует единственную цель — получить право действовать самостоятельно в пределах этих границ. Так как Украина собственным суверенитетом не обладает и находится под внешним влиянием, то такую «самостоятельность» Киева в свою пользу обязательно обернут западные партнеры», — уверен собеседник ФБА «Экономика сегодня».

Популистский ход без реального смысла

Ранее первый заместитель председателя Комитета Совета федерации по международным делам Владимир Джабаров назвал идею Киева разработать законы о госгранице с Россией на море «популистским ходом без реального смысла». По словам сенатора, такая идея абсолютно незаконна, потому что Азовское море остается внутренним морем двух государств и любые вопросы здесь могут решаться только при обоюдном участии, все попытки односторонних действий полностью исключены.
«Смешным выглядит аргумент по поводу контрабандного трафика в Черном море. В украинский период в Крыму неоднократно происходили грандиозные скандалы, когда правоохранительные органы случайно перехватывали большие партии наркотиков, предназначенных для транзита через Украину. В настоящий момент наркотрафик идет через Балканы и Украину чуть ли не в открытую плюс в обратном направлении идет контрабанда оружия. Все заявления Киева о противодействии контрабандному трафику выглядят иронично», — резюмирует Владимир Джаралла.
Напомним, что в последнее время Украина все чаще обвиняет Россию в нарушении договора об использовании Азовского моря. Больше всего Киев не устраивают проверки украинских судов, в связи с чем озвучиваются планы по усилению военного присутствия в этой акватории. Член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ Богдан Безпалько называет основной целью Киева создание образа жертвы и игрой с электоратом накануне предстоящих выборов.
ФБА «Экономика сегодня»: последние новости
Провокации в Азовском море станут "джокером" Порошенко на президентских выборах Доведены до "точки кипения": украинские города остаются без тепла "Варфоломеевский рошен": Константинополь и Киев пытаются взять украинскую церковь рейдерским захватом
Комментарии4
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Прибалтика ищет способы отобрать Калининград
Самолеты едва не столкнулись над Москвой19
Астахова с ребенком задержали в аэропорту Мюнхена38
В Донбассе ликвидирован Гера543
Россиян взбесило шоу Малахова84
Видео
01:41
Российскую технику сочли «безумными древними машинами»
Оружие Армия
00:16
«Петр Великий» выпустил ракето-торпеду
Армия Оружие
00:26
ОП обсудит вопрос перехода на летнее время
Общество
04:13
Кремль прокомментировал «сладкую жизнь» Цеповяза
Политика
00:50
Легенда программы «Время» может остаться без жилья
Шоу-бизнес
01:27
Отмеченный Путиным Билан раскрыл тайну имени
Шоу-бизнес
02:31
На Винокура подали в суд
Шоу-бизнес
04:02
Болезнь Караченцова перечеркнула карьеру сына
Шоу-бизнес
00:59
Футболист задержан за убийство таксиста
Криминал Происшествия
00:46
Священник прокатился в запряженном детьми авто
В мире Европа
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение