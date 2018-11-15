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Порошенко обвинили в убийстве родного брата
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Порошенко обвинили в убийстве родного брата 

ТК «Звезда» + ещё 1 1 час назад
Публицист Константин Долгов в эфире программы «Открытый эфир» на телеканале «Звезда» рассказал о возможных связях украинского президента Петра Порошенко с организованными преступными группировками в Молдавии.
Публицист Константин Долгов утверждает, что Петр Порошенко может быть причастен к загадочной гибели своего старшего брата Михаила. Об этом журналист заявил в программе «Открытый эфир» на телеканале «Звезда».
Долгов провел собственное расследование, в ходе которого обнаружил копии документов, в которых говорится, что Петр Порошенко и некий Петр Мадан возглавляли ОПГ в Молдавии, которая незаконными методами якобы присваивала себе акции ряда крупных предприятий в стране. В отношении организованной преступной группы было возбуждено четыре уголовных дела.
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«Более 50 тысяч граждан Молдавии пострадало в результате деятельности этой ОПГ», — рассказал Долгов.
Старший брат Петра Порошенко Михаил, по утверждениям Долгова, также был причастен к деятельности ОПГ. Но в 1997 году Михаил Порошенко умер при загадочных обстоятельствах. В справке МВД Румынии, копия которой попала также оказалась в распоряжении публициста, говорится, что старший брат украинского лидера утонул на Кипре во время купания.
«Между ними начали возникать трения. И как говорится в материалах молдавских правоохранителей, они не поделили какие-то деньги, накопленные в результате этих махинаций», — заключил долгов.
Публицист Константин Долгов — не единственный, кто пытается изучить прошлое Петра Порошенко и его бизнес-деятельность в Молдавии. Так, подобные расследования проводили лидер оппозиционной молдавской «Родной партии» Ренато Усатый и украинский журналист Александр Дубинский. По их данным, уголовные дела против Петра Порошенко якобы были приостановлены после того, как тот занял пост генсека СНБОУ.
Мнение, выраженное в данном материале, является авторским и может не совпадать с мнением редакции.
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