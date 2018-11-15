Ещё
Рабинович таки отказался выдвигаться в президенты Украины
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Рабинович таки отказался выдвигаться в президенты Украины 

Lenta.ru + ещё 8 15 ноября 2018
Фото: РИА Новости
Народный депутат Украины, лидер партии «За жизнь» Вадим Рабинович отказался от участия в выборах президента Украины из-за религиозных соображений. Об этом он заявил во время пресс-конференции, трансляцию вел телеканал NewsOne.
Парламентарий напомнил, что сейчас в стране происходит раскол православия, и высказал мнение, что президент должен быть арбитром в церковных вопросах. «Я долго думал эту ночь, и мне кажется, что я как человек, исповедующий иудаизм, не могу и не имею морального права быть арбитром в вопросах православия, что является безусловной обязанностью будущего президента. Поэтому я, к глубокому сожалению, хочу вам сказать, что я снимаю свою кандидатуру, я не буду баллотироваться на пост президента и обращусь сегодня к нашему [партийному] совету, чтобы немедленно была выдвинута новая кандидатура», — сообщил Рабинович.
Он добавил, что возглавит список партии на выборах в Верховную Раду, которая вместе с «Оппозиционным блоком» объявила о создании «Оппозиционной платформы — За жизнь». Лидеры партий Рабинович и Юрий Бойко заявили, что объединят усилия для участия в президентских и парламентских выборах.
Очередные президентские выборы пройдут на Украине в марте 2019 года, парламентские — в октябре 2019-го.
13 ноября были опубликованы результаты совместного соцопроса, проведенного Киевским международным институтом социологии, Центром Разумкова и социологической группой «Рейтинг». Согласно ему, за Рабиновича были готовы проголосовать 3,7 процента украинцев, за Бойко — 8,7 процента.
Последние новости
Из российских резервов украли беспрецедентное количество зерна Россиян предупредили о последнем шансе выгодно купить доллары Москве предсказали тяжелый конец декабря
Комментарии4
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Тест на русский менталитет47
Помпео пообещал Украине помощь в борьбе с РФ31
Киев «жестко ответит» РФ из-за Азовского моря111
США хотят спасти Украину от «Северного потока-2»12
Путин внезапно появился в аптеке484
Видео
01:41
Российскую технику сочли «безумными древними машинами»
Оружие Армия
00:16
«Петр Великий» выпустил ракето-торпеду
Армия Оружие
00:26
ОП обсудит вопрос перехода на летнее время
Общество
01:00
Москвичей предупредили о коллапсе на дорогах
Новости Москвы
01:14
Умер Жорес Медведев
Наука
04:13
Кремль прокомментировал «сладкую жизнь» Цеповяза
Политика
01:04
В Сети сравнили цены в столовых Госдумы и «Газпром нефти»
Общество
00:43
Начался суд над краснодарскими людоедами
Криминал Происшествия
00:50
Легенду программы «Время» выселяют из квартиры
Шоу-бизнес Экономика
01:27
Отмеченный Путиным Билан раскрыл тайну имени
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение