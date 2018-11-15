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«Томос, армия, мова…»: Порошенко сдулся
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Главред (Украина): Порошенко сдулся, или краткие выводы из свежих президентских рейтингов 

ИноСМИ 5 часов назад
Фото: © РИА Новости, Михаил Палинчак
Порошенко, очевидно, исчерпал потенциал для электорального расширения. «Томос, армия, мова»… Все уже «вброшено», и, очевидно, не сильно сработало. Что дальше? С дальнейшими и, очевидно, нерадужными политическим перспективами Порошенко разбирался обозреватель украинского «Главреда».
Итак, поступили свежие социологические данные по выборах-2019. «Отмахнуться» от них уже просто так не получится, ведь речь идет о консорциуме трех самых авторитетных структур. Количество опрошенных (10 тысяч человек) позволяют говорить о том, что это самый правдоподобный срез мнений общества из всех возможных на данный момент. Конечно, одни кандидаты, которые не попали на первые позиции, будут кричать что-то против, но все равно — факт остается фактом.
Что привлекает внимание в обнародованных данных? Конечно, позиции действующего президента. И тут вопрос даже не в третьем месте Петра Порошенко. В конце концов, разрыв между третьим и вторым местом — минимальный, интересны другие моменты.
Во-первых, президент, очевидно, исчерпал потенциал для электорального расширения. «Томос, армия, мова»… Все уже «вброшено», и, очевидно, не сильно сработало. Что дальше? Радикально менять концепцию? На это нет времени. Или и дальше «долбить эту скалу»? Но Петр Алексеевич проигрывает во втором туре абсолютно всем, минимально — Юрию Бойко, максимально — Владимиру Зеленскому.
Во-вторых, позиция Зеленского на втором месте выглядит иронией по отношению к технологиям действующего президента. В последнее время его окружение продвигает концепцию «только не Тимошенко», концентрируясь на информационных атаках на «первого кандидата».
Но для кого они таким образом расчищают поле? Для Порошенко, или для того же Зеленского? Которого, в конце концов, могут начать воспринимать как альтернативу Тимошенко. Последнюю сейчас наделяют усилиями технологов Порошенко самыми негативным чертами. А что дальше? Они уверены, что зачищают поле для действующего президента, или Порошенко — это такой Гастелло, который направляет свой самолет на колонну с бело-красным окрасом? Ради продвижения молодых юмористов?
В-третьих, это вопрос электорального роста. Немало избирателей не определились с кандидатом. У кого есть потенциал, у кого нет? Очевидно, все будет зависеть от перечня участников. Интересно, сколько еще «новых лиц» будет? Запрос же на них есть. Что там Святослав Вакарчук? Может, еще кто-то появится. Ведь теперь, похоже, надо искать технических кандидатов в нише Зеленского? Кто там еще известный из юмористических шоу?
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