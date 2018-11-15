Украина: «лишних людей» подталкивают к петле

Коммунальная петля: почему на Украине вешаются старушки

Социальный кризис на Украине умножает число отчаявшихся висельников

Наталье Михайловне Нестеренко был 61 год. Она проживала на Донетчине, в поселке Сартана, и на днях совершила трагическое самоубийство. Перед тем как повеситься, пенсионерка выложила на стол квитанции за коммунальные услуги — которые стали своеобразной предсмертной запиской, объяснившей всем, что именно толкнуло ее на смерть.

Наталья Михайловна жила в последние годы одна. Ее муж умер, а сын женился и переехал в другую квартиру — причем, накануне его жестоко ограбили. Старушка получала 1600 гривен пенсии — этого не хватало ни на нормальную еду, ни на лекарства, ни на коммуналку, рассчитанную по новым тарифам от Гройсмана, Порошенко и МВФ . Как рассказала журналистам невестка покойной пенсионерки, она нашла у нее в холодильнике суп на воде и самую дешевую колбасу — все остальные средства шли на попытку рассчитаться с ежемесячно возрастающим коммунальным долгом.

А долг постоянно рос, составив 2400 гривен — около 6 тысяч рублей. Это приблизительно столько, сколько оставляет за раз в киевском ресторане среднестатистический представитель новой и честной власти — причем, далеко не самый богатый и щедрый. Однако местные власти решили наказать бабушку за задолженность, отказав ей в субсидии по оплате коммунальных услуг. Хотя, по свидетельству соседей, чтобы получить ее, Наталья Михайловна прошла все круги местного бюрократического ада.

Судя по всему, это и стало последней каплей. Причем перед тем как наложить на себя руки, старушка одолжила у друзей и родственников немного денег, чтобы оплатить хотя бы часть задолженности за коммуналку. И положила перед смертью на стол эти платежки.

Люди бывают разными. Большинство украинцев тоже не в состоянии оплатить грабительские тарифы — но не готовы расстаться из-за этого с жизнью. Они просто не платят — превращая свои задолженности в огромный неподъемный долг местных теплогенерирующих предприятий. Бабушки тоже бывают разными — одни из них сумели кое-как приспособиться закону джунглей, научившись существовать по скотским правилам рыночного бытия. Но некоторые украинцы воспитаны в других реалиях — они помнят давно забытые правила и преданные идеалы. Говоря проще — они привыкли жить честно, даже в ущерб себе. И в наше время это все чаще приводит к таким трагедиям.

А они случаются регулярно. Прочитав о случае в Сартане, я сразу вспомнил аналогичный случай, который случился ровно три года назад — в ноябре 2015 года. Тогда повесилась восьмидесятилетняя бабушка — жительница поселка Лысянка, воспетого в шевченковской поэме «Гайдамаки». Она тоже оставила перед смертью свои коммунальные счета — но присовокупила к ним предсмертную записку, напрямую обвинив в своей смерти лидеров постмайдановской Украины.

«Жила она одиноко — сын где-то в России. В предсмертной записке написала: «В моей смерти винить Порошенко и Яценюка» и прикрепила счет за газ на четыре тысячи гривен. Газовики дали такие счета, хотя у нее обязательная сумма сто с лишним гривен», — написал об этом местный журналист Владимир Чос, по словам которого пенсионерка Мария Кирилловна Бублейко повесилась, получив рассчитанную согласно новым тарифам платежку за газ.

Пресс-служба главного управления Национальной полиции в Черкасской области вскоре подтвердила информацию о суициде, и информация об этом трагическом инциденте быстро разошлась по сети. Это случилось не потому, что суициды пенсионеров, являются чем-то удивительным для нынешней Украины. Дело было именно в том, что бабушка из Лысянки назвала перед смертью имена политиков, считая их виновниками своей личной трагедии — одной из тех, которые прямо или косвенно обусловлены антисоциальными реформами власти.

Официальному Киеву пришлось искать себе оправдания. Патриотический блогер Максим Юрьев многозначительно намекнул на то, что сын Марии Бублейко находился именно в России, а затем заявил, что ее смерть выгодна «деструктивным силам как извне, так и внутри страны». На этом же сделал акцент советник главы МВД Антон Геращенко , который заботливо призвал украинцев почаще навещать своих одиноких родителей. Хотя те, кто уезжает на заработки из депрессивных сел и местечек, как правило, оставляют близких именно ради того, чтобы иметь возможность заработать на жизнь семье — оплачивая постоянно растущую коммуналку.

Но сегодня все тихо. Официальные украинские СМИ не стали акцентировать внимания на самоубийстве пенсионерки из Сартаны, а топовые лидеры мнений старательно игнорируют эту новость, предпочитая рассуждать о достоинствах томоса и сияющих перспективах европейского выбора Украины. Между тем, незацензуренные социальные сети пестрят сообщениями о страдающих от повышения тарифов украинцах, среди которых есть не одни только старики.

«Это Анюта из Ивано-Франковской области. В ее комнате всего лишь 15 градусов тепла. Девочка вынуждена ходить по дому в теплой шапке и свитере. Анина мама, не может позволить себе полноценное отопление. Ведь на это у нее просто не хватает денег. Ну, а самое страшное в том, что таких семей десятки тысяч. Люди мерзнут в своих домах и квартирах. Кому-то банально нечем заплатить за тепло, а кому-то это самое отопление попросту не включают. Хотя представители нашей «власти» не видят в этом никаких проблем. Этих ребят совершенно не интересуют чужие трудности и беды. Они никогда не поймут боль и страдания простых украинцев. Они живут в другой реальности. В реальности где всегда тепло. Где вокруг лишь роскошь и достаток», — рассказывает об этом известный юрист Михаил Шнайдер.

Политика украинской элиты недвусмысленно подталкивает «лишних людей» к коммунальной петле. Тем, кто уже не в состоянии покинуть страну в поисках заработка, определен прямой путь в иной лучший мир. И вопрос лишь в том, сколько жизней во всех уголках страны заберет эта социальная катастрофа.