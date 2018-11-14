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Порошенко провел тайную встречу с иерархами УПЦ МП
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Порошенко провел тайную встречу с иерархами УПЦ МП 

Lenta.ru + ещё 7 1 час назад
Президент Украины Петр Порошенко 13 ноября провел закрытую встречу с несколькими представителями Украинской православной церкви (УПЦ) МП. Об этом сообщает «Би-Би-Си».
Уточняется, что на встрече присутствовали поддерживающие украинского лидера иерархи, «из числа тех, кто поддерживает объединение». Председатель Синодального информационно-просветительского отдела УПЦ МП архиепископ Климент, в свою очередь, заявил, что не знает об этой встрече, но отметил, что «с президентом может встречаться любой, у нас епископы свободные люди».
В тот же день, 13 ноября, на Украине прошел Собор епископов канонической УПЦ. Епископы обвинили Константинопольский патриархат в том, что он стал на путь раскола, и прекратили с ним евхаристическое общение.
Церковный раскол на Украине обострился несколько месяцев назад. В сентябре Константинопольский патриарх Варфоломей направил в страну своих экзархов (посланников) для подготовки предоставления стране автокефалии (церковной независимости). В начале октября на соборе Константинопольской церкви он подтвердил свое намерение предоставить Украине автокефалию, снял анафемы с глав раскольничьих церквей и восстановил свою юрисдикцию над Киевской митрополией, которую он передал РПЦ в XVII веке. В связи с этим Русская православная церковь 15 октября разорвала евхаристическое общение со Вселенским патриархатом.
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