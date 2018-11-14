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Миллионы украинцев побывали в России за полгода
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Россию за полгода посетили 4 млн украинцев 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 5 1 час назад
Фото: РИА Новости
Несмотря на сложности в отношениях Москвы и Киева, в первой половине 2018 года Россию с частными, деловыми и туристическими поездками посетили почти 3,9 млн украинцев, следует из данных ФСБ.
На фоне антироссийской риторики официального Киева только в частных целях поездку в Россию осуществили около 3,6 млн граждан Украины. С деловыми визитами приехали порядка 310 тыс. человек, а в качестве туристов — свыше 13,5 тыс. Вместе с тем, за первые шесть месяцев прошлого года с этой целью в Россию въехали порядка 9,6 тыс. украинцев, пишут «Известия».
Стоит отметить, что в целом за аналогичный период 2017 года в России побывали около 4,2 млн граждан Украины. Небольшое колебание статистики объясняется тем, что в последние годы украинцы активно меняют место жительства — эта страна сейчас является лидером по показателю международной миграции в Россию. По данным Росстата, с 2014 по 2017 год в Россию перебрались 638,2 тыс. украинцев.
Депутат Верховной рады Татьяна Бахтеева уверена, что украинцы и впредь будут массово посещать Россию. Рост числа туристов с Украины она назвала признаком того, что некоторым гражданам все-таки удалось приспособиться к сложной экономической ситуации в стране, и они могут себе позволить путешествовать.
«Однако большинство украинцев уезжают в Россию на заработки. Сегодня, по оценкам ООН, 60% граждан живет за чертой бедности. У многих просто пустые холодильники, и люди не знают, как заплатить за ЖКХ. Кто-то пытается реализовать в России свои бизнес-проекты. В нашей стране не работает экономика, нет рабочих мест и очень низкая зарплата», — признала парламентарий.
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