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Украинская церковь приняла неожиданное решение
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Украинская церковь приостановила общение с Константинополем 

Рамблер 1 час назад
Украинская православная церковь разорвала евхаристическое общение с Константинопольским патриархатом, передает РИА «Новости».
Синод УПЦ объяснил «деструктивной деятельностью и грубым нарушением канонических правил Константинопольским патриархатом».
Собор епископов УПЦ, который состоялся после заседания синода, отметил, что верующие не раз обращались к патриарху Варфоломею с просьбой не узаконивать раскол под предлогом создания автокефалии, но их просьбы так и остались без внимания.
Константинополь пригрозил РПЦ
По мнению собора, процесс предоставления автокефалии «не принесет реального церковного единства, углубит разделение и усилит конфликты среди народа Украины».
В октябре Константинопольский патриархат признал легитимными раскольнические церкви на Украине и заявил о начале процесса предоставления автокефалии украинской церкви.
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