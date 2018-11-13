Украинская церковь приняла неожиданное решение

Украинская церковь приостановила общение с Константинополем

Синод УПЦ объяснил «деструктивной деятельностью и грубым нарушением канонических правил Константинопольским патриархатом».

Собор епископов УПЦ, который состоялся после заседания синода, отметил, что верующие не раз обращались к патриарху Варфоломею с просьбой не узаконивать раскол под предлогом создания автокефалии, но их просьбы так и остались без внимания.

По мнению собора, процесс предоставления автокефалии «не принесет реального церковного единства, углубит разделение и усилит конфликты среди народа Украины».

В октябре Константинопольский патриархат признал легитимными раскольнические церкви на Украине и заявил о начале процесса предоставления автокефалии украинской церкви.