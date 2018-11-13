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Порошенко не приехал на встречу с епископами УПЦ МП
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Порошенко не приехал на встречу с епископами УПЦ МП 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: РИА Новости
Президент Украины Петр Порошенко не посетил встречу с епископами канонической Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП). Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на председателя Синодального информационно-просветительского отдела УПЦ архиепископа Климента (Вечеря).
Встреча Порошенко с епископами должна была состояться во вторник, 13 ноября. Предполагалось, что на ней президент собирался убедить как можно большее количество епископов покинуть УПЦ для присоединения к украинской автокефалии.
"Президент не приехал", — сказал Климент.
Дополнительных подробностей он не сообщил.
Ранее Порошенко потребовал, чтобы представители РПЦ возвращались в Россию.
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