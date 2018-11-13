В ГД оценили идею Киева провести заседание по Донбассу

В Госдуме оценили предложение Киева провести внеочередное заседание по Донбассу

Зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий прокомментировал RT решение Киева направить ОБСЕ ноту с предложением о проведении внеочередного заседания контактной группы по Донбассу в связи с выборами в самопровозглашённых ДНР и ЛНР.

«Я лично принимал участие в качестве международного наблюдателя по выборам Донецкой народной республики. Мы объехали максимальное количество участков и везде были огромные очереди людей. Выборы глав республик соответствуют закону и не противоречат международному законодательству и в том числе минским соглашениям. Киевская власть была шокирована активностью населения», — считает депутат.

Водолацкий также отметил, что «ОБСЕ совершает ошибку, идя на поводу у украинской власти».

«Обращение Киева в ОБСЕ вызвано только тем, что Порошенко пытается ещё одну международную площадку, которая в принципе обязана защищать мирное население, использовать в своих целях. Он пытается доказать, что минские соглашения нарушаются, хотя Киев не выполнил ни один их пункт», — заключил он.

Ранее на Украине предложили провести внеочередное заседание трёхсторонней контактной группы в связи с прошедшими в Донбассе выборами.

По словам представителя Киева в ТКГ Ирины Геращенко, ОБСЕ уже поддержала инициативу и готова в любой момент собрать заседание.