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В ГД оценили идею Киева провести заседание по Донбассу
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В Госдуме оценили предложение Киева провести внеочередное заседание по Донбассу 

RT на русском + ещё 1 1 час назад
Фото: ТАСС
Зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий прокомментировал RT решение Киева направить ОБСЕ ноту с предложением о проведении внеочередного заседания контактной группы по Донбассу в связи с выборами в самопровозглашённых ДНР и ЛНР.
«Я лично принимал участие в качестве международного наблюдателя по выборам Донецкой народной республики. Мы объехали максимальное количество участков и везде были огромные очереди людей. Выборы глав республик соответствуют закону и не противоречат международному законодательству и в том числе минским соглашениям. Киевская власть была шокирована активностью населения», — считает депутат.
Водолацкий также отметил, что «ОБСЕ совершает ошибку, идя на поводу у украинской власти».
«Обращение Киева в ОБСЕ вызвано только тем, что Порошенко пытается ещё одну международную площадку, которая в принципе обязана защищать мирное население, использовать в своих целях. Он пытается доказать, что минские соглашения нарушаются, хотя Киев не выполнил ни один их пункт», — заключил он.
Ранее на Украине предложили провести внеочередное заседание трёхсторонней контактной группы в связи с прошедшими в Донбассе выборами.
По словам представителя Киева в ТКГ Ирины Геращенко, ОБСЕ уже поддержала инициативу и готова в любой момент собрать заседание.
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