Киев предложил провести заседание по Донбассу

Украина предлагает провести внеочередное заседание Трёхсторонней контактной группы из-за выборов в Донбассе, сообщила первый вице-спикер Верховной Рады, представитель Киева в ТКГ Ирина Геращенко.
«Украинская сторона в ТКГ направила официальную ноту с предложением провести внеочередное заседание группы в связи с проведением фейковых «выборов» в Донбассе. Мы настаиваем на трёхстороннем формате переговоров с участием Украины—России—ОБСЕ», — написала Геращенко в Facebook.
По её словам, ОБСЕ уже поддержала инициативу и готова в любой момент собрать заседание.
11 ноября состоялись выборы глав и депутатов самопровозглашённых Донецкой и Луганской народных республик. По последним данным, победу одержали врио глав ДНР и ЛНР Денис Пушилин и Леонид Пасечник.