Время томоса: Порошенко обманули все

Время томоса: Кризис назрел

Порошенко планирует очередную встречу c руководством УПЦ МП. Будет требовать капитуляции и прибытия на объединительный собор, запланированный на 22 ноября

Пётр Алексеевич Порошенко, инициировавший очередной поход украинских раскольников за автокефалией и даже добившийся на этом пути некоторых успехов (Константинопольский Варфоломей восстановил каноничность раскольников из УПЦ КП Филарета (Денисенко) и УАПЦ Макария (Малетича), находится в очень трудном положении. Грубо говоря, его обманули все.

Во-первых, обещавший автокефалию Варфоломей требует предварительно создать некую церковную структуру, которая находилась бы в подчинении у Константинополя и могла бы просить его об автокефалии. Порошенко-то думал, что достаточно его обращения, поддержанного парламентом и правительством. В отчаянии даже договор о сотрудничестве с Варфоломеем подписал. Но это позицию главы Фанара не изменит. Варфоломею нужна не автокефалия украинских раскольников, а его личный контроль над миллионами православных Украины

Поэтому Константинополь требует от Киева проведения объединительного собора. Причем настаивает на том, что «объединиться» и просить Варфоломея об автокефалии должны все украинские конфессии, включая УПЦ МП (Блаженнейшего митрополита Онуфрия). Позиция Фанара понятна: они не желают даже косвенно быть замешанными в большую кровь на Украине, связанную с ими же инициированным религиозным противостоянием. Но без капитуляции УПЦ МП новая церковная структура получит какое-то количество храмов на Украине, но не получит интересующие ее миллионы православных верующих, а также признание остальных православных церквей. Так что Варфоломей давит на Порошенко, который совсем не рассчитывал на все эти сложности.

Во-вторых, филаретовцы и УАПЦ, обещавшие, что как только Константинополь согласится дать томос об автокефалии, с их стороны никаких препятствий не возникнет — сразу сольются в экстазе с Варфоломеем и друг с другом, теперь не могут договориться ни с Фанаром, ни между собой. Совсем недавно Макарий (Малетич) заявлял, что никакого объединительного собора до конца ноября провести не удастся, поскольку он не может договориться с Филаретом о едином уставе новой структуры, а государственная власть ничем ему не компенсировала переданный Варфоломею Андреевский собор. Правда, буквально через неделю он и Филарет (Денисенко) смягчили свои позиции и написали Варфоломею по письму, в которых в целом принимали точку зрения Константинополя на формат создающейся на Украине новой церковной структуры. Но при этом они оставили себе пути отхода, заявив ряд требований, личных и от лица епископата. В частности, Филарет, соглашаясь вроде бы на чин митрополита, требует, чтобы за ним сохранили и патриарший титул, хотя бы для внутреннего употребления. В общем, даже собственных раскольников, вроде бы заинтересованных в обретении от Константинополя каноничности, Порошенко вынужден загонять на объединительный собор пинками.

В-третьих, не исполнил своих обещаний выступавший от имени автокефалистской группировки внутри самой УПЦ МП митрополит Драбинко. Порошенко было обещано, что как минимум четыре митрополита: сам Драбинко, митрополит Черкасский и Каневский Софроний, митрополит Житомирский и Новоград-Волынский Никодим и митрополит Винницкий и Барский Симеон, а также свыше трети епископов и архиепископов УПЦ МП публично поддержат идею автокефалии. По состоянию на сегодня есть только несколько противоречивых заявлений самого Драбинко, который то записывает себя в клирики Константинопольского патриархата, то заявляет, что его не так поняли. Плюс неопределенная позиция Симеона Винницкого, заявления пресс-службы которого оставляют простор для любых трактовок. Остальные иерархи — кто в жесткой, а кто в более мягкой форме — но все поддержали митрополита Онуфрия, отказавшегося от любых переговоров как с раскольниками, так и с Константинополем.

Между тем, для Порошенко история с автокефалией важна не сама по себе. Пётр Алексеевич, если ему это будет выгодно, завтра станет хоть язычником, хоть атеистом. Пресловутый томос вписан в избирательную кампанию Порошенко и жестко ограничен ее сроками. Официальная кампания начнется в январе, после новогодних праздников. К этому времени все формальности должны быть преодолены, все соборы состояться, все структуры должны быть оформлены, и томос не томос, но что-то автокефальное Порошенко должен народу предъявить. С точки зрения его политических перспектив это ему не поможет, но он думает иначе, да и выхода другого у него всё равно нет — больше предъявлять нечего.

Таким образом, слом сопротивления УПЦ МП становится для Порошенко вопросом уже не абстрактного принципа, а конкретно личной заинтересованности. Даже украинские политики и эксперты не скрывают, что потеря власти для Порошенко катастрофа. Причем всё может кончиться не только имущественными и финансовыми потерями, но и, учитывая, что народ жаждет крови, а в политикуме Порошенко ненавидят не меньше, чем в народе, тюрьма может показаться ему не самым плохим выходом из ситуации (если, конечно, какое-нибудь сердобольное государство не захочет предоставить ему убежище).

И Порошенко действует всё жестче и всё активнее. Только за последнюю неделю прозвучало его заявление о необходимости «русской церкви» покинуть Украину. Поскольку никакой «русской церкви», включая РПЦ , на Украине нет, понятно, что заявление было обращено к УПЦ МП. Порошенко намекнул иерархам и иереям, что тот, кто не вольется в стройные ряды «поместной церкви», будет подвергнут репрессиям, в частности его попытаются вытеснить уже не просто из храма, но с территории Украины. Сразу же активизировались и захватчики храмов — минимум в трех населенных пунктах произошли столкновения прихожан с националистическими боевиками, из них минимум один храм был захвачен филаретовцами.

Кроме того, от УПЦ МП филаретовцам было передано два храма, находившихся на территориях воинских частей. Формально командование части кого хочет, того капелланом и приглашает и тому храм и передает. Но понятно, что поскольку верховным главнокомандующим ВС Украины является именно Порошенко и армейская верхушка, в отличие от руководства МВД , пока хранит ему верность, то такое синхронное желание двух воинских частей сменить капелланов явно было инициировано из Администрации Порошенко. Наконец, в украинской прессе разворачивается кампания в поддержку инициативы Тернопольского облсовета, потребовавшего ввести на территорию Почаевской лавры Нацгвардию. Это был бы решающий шаг к ее захвату филаретовцами.

На фоне этих угроз Порошенко пытался вызвать руководство УПЦ МП к себе на беседу, требуя его прибытия в «Украинский дом» (бывший Музей Ленина, здание находится в ведении Управления делами президента). Получив ответное приглашение в лавру, долго упирался, но потом всё же согласился приехать на переговоры в резиденцию митрополита Онуфрия.

Понятно, что Порошенко будет давить и угрожать, также понятно, что если руководство УПЦ МП устоит, а оно должно устоять, поскольку до сих пор ни на какие компромиссы в вопросах веры не шло, президент предпримет новые силовые меры.

Порошенко необходимо успеть решить вопросы создания хоть какой-то «поместной» структуры до конца года. С учетом того, что теперь в Киеве Рождество собираются отмечать по григорианскому календарю, времени осталось около сорока дней. При этом УПЦ МП жестко стоит на своем и не желает обсуждать никакую автокефалию. Условия, выдвинутые Варфоломеем, отвратили от поддержки идеи автокефалии даже тех митрополитов (кроме Драбинко), которые всегда ее поддерживали. Те же Симеон или Софроний были не прочь возглавить каноническую автокефальную церковь, но идти в услужение к Варфоломею, да еще и в сомнительной каноничности структуру, они не согласны. Конечно, костьми они ложиться не будут, но и бежать впереди паровоза тоже. Очевидно, Симеона Порошенко может заставить выступить на стороне автокефалистов, но Петру Алексеевичу надо не засветить свою агентуру в УПЦ МП, после чего с ними могут обойтись, как в свое время с Филаретом, а добиться подчинения всего епископата УПЦ МП или, как минимум, его большей части.

Дополнительные трудности возникают у Порошенко в связи с тем, что все православные церкви, кто на уровне отельных иерархов, кто на уровне предстоятелей, кто на уровне синодов, а кто и на уровне соборов, в более мягкой или в более жесткой форме, но поддержали позицию РПЦ и предложили Варфоломею вернуться к каноническим нормам. То есть в любом случае у создаваемой структуры возникнут проблемы с признанием в православном мире. На сегодня ни одна церковь, кроме Константинополя, не подтвердила, что примет «поместных» в общение. Все заявили, что единственная законная православная церковь на Украине — УПЦ МП митрополита Онуфрия.

Кроме того, РПЦ перешла в контрнаступление и нанесла Варфоломею серьезный удар, заявив, что в связи с тем что ее прихожане ныне, после разрыва евхаристического общения, не могут посещать храмы Константинопольского патриархата, она, по их просьбе, пошлет в Турцию священников для окормления своих прихожан. Первый храм при российском посольстве уже работает. Верующих Московского патриархата в Турции на постоянной основе находится свыше 10 тысяч, если же учитывать переменный состав, то речь может идти о десятках тысяч (не считая туристов). У Варфоломея же в Турции всего около двух тысяч верующих. РПЦ, на вполне законных основаниях высаживая свой десант в Турции, автоматически становится в этой стране крупнейшей православной церковью. Для Варфоломея ситуация как минимум дискомфортная. Он еще ничего не приобрел на Украине, но уже начинает терять в Турции.

Все эти события и факты прекрасно известны иерархам УПЦ МП. Поэтому даже те из них, кто склонен к автокефалии, стараются уклониться от «чести» публично поддержать Порошенко в его борьбе за томос. Пока что ни у кого нет уверенности, что предательство будет должным образом оценено и оплачено, а к чему тогда суетиться.

Для слома ситуации в кратчайший срок Порошенко может надеяться только на силу. Пока он её применяет дозированно — больше грозит, чем действует. Но, чем меньше времени остается до дня "икс", тем более крутые меры необходимо задействовать, чтобы успеть переломить ситуацию в свою пользу. Решится ли Порошенко снять все ограничители на применение силы? Ведь в таком случае он гарантированно добьётся крови, но не факт, что добьётся подчинения. А томос, замешанный на крови православных верующих ни одна поместная церковь точно не признает, да и не факт, что Варфоломей не попытается в таком случае отказаться от сомнительной славы подельника Порошенко и не предоставит Петру Алексеевичу самому выпутываться из ситуации, в которую он себя загнал. Константинополю спешить некуда. Это у Порошенко выборы, а Фанар может и подождать до следующего удобного случая, зафиксировав пока уже достигнутые позиции.

В общем, Порошенко не позавидуешь, у него на глазах практически полученный томос превращается в цугцванг в условиях цейтнота. И это происходит перед началом избирательной кампании на планируемом наиболее перспективном направлении агитации и пропаганды.

В очередной раз Пётр Алексеевич уперся в дилемму — сорваться ли в штопор открытого силового конфликта, без гарантии победы, или продолжать играть в рамках технологических решений, с гарантией поражения. Решение для Порошенко ничего не меняет, но может многое изменить для тысяч людей, которые отнюдь не горят желанием стать жертвами гражданской войны, какими бы проблемами (политическими или религиозными) она ни была вызвана.