Для украинцев приготовили коктейль Геббельса

Сколько должен стоить газ для украинцев, чтобы это было справедливо

Цена на газ на Украине давно превратилась из обычной экономической категории в табуированную тему. Уже несколько лет украинцам объясняют, что дешевый газ — это коррупция. А дорогой — путь к процветанию и европейским далям. Но народ перестал верить на слово и полагается на более осязаемые тактильные ощущения, а они говорят об обратном, пишет обозреватель телеканала 112 (Украина) .

Цена на газ в Украине давно превратилась из обычной экономической категории в сложноподчиненную табуированную тему. Во времена «поздней династии» предыдущей власти Арсений Яценюк публично объяснял своему «моральному авторитету» Николаю Азарову , как он буквально одним легким движением руки превратит преступные тарифы преступной власти в еще более доступные, то есть снизит их за счет использования газа украинской добычи, себестоимость которого не более 40-50 долларов за тысячу кубов. Правда, придя к власти, он поступил ровным счетом наоборот. Видимо, не хотел продолжать преступную практику участия народа в распределении его недр.

Уже несколько лет украинцам подробно объясняют, что дешевый газ — это коррупция. А дорогой — путь к процветанию и европейским далям. Народ перестал верить на слово и полагается на более осязаемые тактильные ощущения, а они говорят об обратном. Несмотря на ухищрения сопутствующих экспертов.

Как обычно, ложь не подается в чистом виде. Применяется коктейль Геббельса, который включает в себя 80% лжи и 20% правды. Рассмотрим эту пропорцию. В качестве правды предлагается постулат о том, что в прежние времена дешевый газ использовался для: а) отопления особняков и бассейнов; в) банально разворовывался. По первому пункту все очевидно: данная диспропорция снимается с помощью социальных норм потребления, когда после определенного объема использования природного газа бытовым потребителем сверхлимит оплачивается уже по рыночным ценам. И никакого спонсирования дворцов за счет хижин не происходит. Что касается так называемого воровства… В 2017 году объем несанкционированных отборов природного газа, неоформленные объемы и разбаланс составили 1,1 миллиарда куб. м. И это на объеме суммарного потребления в 32 миллиарда куб. м. Как видим, воруют даже при высоких ценах. Точнее сказать, с высокими ценами воровать интереснее, хотя нынешние власти пытаются работать под деревенского простачка и делать вид, что не понимают этого. В любом случае, еще ни одна страна в мире не смогла победить воровство с помощью роста цен, это все равно, что тушить пожар бензином.

Тем не менее схемы заработка на разнице тарифов есть, просто они сейчас не озвучиваются по той простой причине, что ими продолжают пользоваться «Абажи», «Нушроки», «Асырки» и прочие самые «богатые люди королевства». В то время как находящийся на троне «Йагупоп» примеряет на себя власяницу подвижника веры. Суть этих схем такова. Есть такая схема производства тепла и электроэнергии, как когенерация. То есть при производстве электроэнергии тепло и горячая вода являются как бы побочным продуктом. Компания-оператор ТЭЦ должна учитывать, сколько газа пошло на выработку электроэнергии (оплачивать его по коммерческому тарифу) и сколько — на тепло и ГВС (платить уже по льготному тарифу). Как правило, здесь и происходят махинации, когда потребление газа при производстве электроэнергии занижается, а при генерации тепла, наоборот, завышается. В результате такая компания экономит на газовом тарифе миллионы гривен. В масштабах страны это уже миллиарды неправомерной выгоды.

Именно поэтому единая цена на газ является действительно универсальным источником, который поможет устранить все указанные выше злоупотребления. Вот только это должна быть действительно рыночная цена, а не показатель, установленный кабмином, исходя из так называемого импортного паритета в немецком газовом хабе (NCG), определенный согласно данным агентства Platts European Gas Daily, раздел Platts European assessments, NetConnect Germany. Формула определения регулируемой оптовой цены на газ в Украине, установленная постановлением кабмина, по своей «этажности» уступает разве что фигурам речи крановщика Васи в Одесском порту, когда ему на ногу упала «батарея»:

Даже студенту-первокурснику очевидно, что рыночная цена должна определяться не формулами, а балансом спроса и предложения, когда она: а) справедливая; б) соответствует реальной платежеспособности рынка и наличию необходимой товарной массы. Исходя из этого, население никогда не станет на системном уровне платить: а) по несправедливым ценам; б) тот товар, который не в состоянии оплатить без голодных обмороков и экономии на трусах. Конечно, можно изнасиловать в грубой форме здравый смысл, как это происходит у нас уже четвертый год, но результат будет одним и тем же: рост задолженности и увеличение объема субсидий.

На данный момент газ собственной добычи в энергетическом балансе Украины составляет 20,8 миллиарда куб. м, или 60% от суммарного предложения. Импортные поставки из немецких хабов — 14,1 миллиарда куб. м, или 40%. Почти 3/5 баланса мы закрываем газом собственной добычи. По законам рынка внутреннее предложение должно было как минимум на 20-30% снизить внутреннюю цену на природный газ (если рассматривать ее как единый показатель для всех групп потребителей). Ведь газ, добытый в Полтаве, не нужно транспортировать из Сибири в немецкий хаб, а оттуда в Украину.

А теперь смотрим на ценники. Газ в немецком хабе NCG сейчас стоит 230 евро, или 7,3 тысячи гривен по курсу межбанка. И это начало высокого сезона. В это же время промышленность покупает газ в Украине по 12-13 тысяч гривен, а население — по 8,5 тысяч гривен за 1000 куб. м.

В Украине вообще достаточно высокие цены для промышленности даже по сравнению со странами ЕС . Выше, чем в Польше, Италии, Румынии, Чехии, Великобритании. И немногим меньше, чем в Германии и Франции. Очевидно, что именно по этой причине у нас стоит химическая промышленность и не развиваются другие отрасли, завязанные на газ.

Получается, что газ, который в немецком хабе стоит 230 евро, у нас раздувается до 406 евро за 1000 кубов. Но почему тогда в ЕС ценовая накрутка составляет от 10 до 20% а у нас — до 80%? Ответ очевиден: у них есть хаб, а у нас черная дыра в виде «Нафтогаза» . Главная предпосылка для запуска газового хаба — это открытие равного доступа к газовой инфраструктуре для всех газовых трейдеров, которые могут обеспечить балансировку запасов газа в хабе и его отбор, а также введение билатеральных договоров, которые являются симметричными соглашениями на закачку природного газа в хаб и поставку аналогичного объема покупателям. Кроме свободного доступа в хаб, все шиперы как оптовые трейдеры должны быть четко отделены от розничной продажи природного газа. Благодаря указанным выше реформам вся торговая система становится прозрачной, рыночной и конкурентной. То есть может предложить минимальную рыночную цену для конечного потребителя. Кстати, отсутствие свободного доступа рыночных участников к общегосударственной инфраструктуре является одной из ключевых проблем, сдерживающих развитие качественной предпринимательской среды в нашей стране.

В Украине не только нет газового хаба как механизма определения рыночной цены, но и 60% товара продается по разнарядке бытовым группам потребителей (ПСО). При этом в качестве ориентира роста цены газа для населения выбрана не будущая рыночная цена, а ориентир импортного паритета в 12 тысяч гривен с учетом всех накруток, налогов, платы за транзит и цены на вход в систему.

Это все равно что обязать зерновых трейдеров продавать свой товар на хлебозаводы и мукомольные производства по цене зерна на Чикагской бирже с учетом логистики из США в Украину. А неподъемную цену на хлеб для населения перекрывать социальными нормами потребления в граммах и субсидиями на четвертушку.

Еще более далека нынешняя схема от целей энергоэффективности. Если у поставщика тепла заложен тариф, например, в 1,4 тысячи гривен за Гкал и часть цены платит потребитель, а остальное компенсирует государство, то любое повышение эффективности для него обернется банальным снижением тарифа и падением выручки. А потребителю, который декларирует нулевые доходы и получает субсидию от государства, лучше просто открыть зимой форточку…

Ну, а главная ложь — это то, что повышение тарифов увеличит доходы «Нафтогаза» и что в конечном счете эти деньги насытят бюджет. В Украине нет резервного фонда, который бы аккумулировал доходы от продажи сырья, как это происходит в Норвегии, Саудовской Аравии и даже в РФ. А значит, нет персонифицированного учета данных средств. А путь из Нафтогаза в бюджет — очень длинная «кишка» получается. После вычета на бонусы, бронированные мерсы, бурение и «снегурочек» мало что останется…

Имея почти 21 миллиарда куб. м собственной добычи, нам нужно обеспечить потребление газа группой ПСО (население, ТКЭ, бюджетные и религиозные организации) в размере 16,8 миллиарда куб. м и потребности промышленности — 9,1 миллиарда куб. м. Плюс технологические затраты и производство СПГ — 4,4 миллиарда куб. м. С таким балансом потребления при наличии эффективных рыночных инструментов, снятии обременительного налогообложения, упорядочивании транзитной политики и ликвидации лишних «прокладок» единая цена на природный газ в Украине для всех групп потребителей должна быть на 20-30% ниже европейской. Разумеется, без права его экспорта и реэкспорта на рынок ЕС. Это обычная транспортная задача, где есть внутренняя, внешняя логистика и энергоресурсы собственной добычи, то есть речь идет о цене в 6,2 тысячи гривен за тысячу кубов и выше в зависимости от сезона. При такой модели, с одной стороны, были бы искоренены все коррупционные предпосылки, а с другой, и население, и промышленность получили бы газ по справедливой цене. Экономия энергоресурсов начинается только тогда, когда каждый потребитель платит за себя сам, но платит разумную, рыночную, цену. Достаточно весомую для семейного бюджета, но при этом вполне подъемную, без зимней диеты и кровопускания. И главное — справедливую цену. Когда промышленные предприятия работают, жилые дома энергомодернизируются, а количество субсидиантов составляет не больше 10% населения. Что мешает достижению этой идиллии в Украине? Самая малость: камарилья «пиявок», присосавшихся к газу, скважинам, облгазам и предприятиям теплокоммунэнерго. Которым так нужны рыночные цены, рассчитанные по формуле rабмина.