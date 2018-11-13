Украина без ядерного оружия, но с грязными бомбами?

Обезьяны с гранатой. Зачем украинские радикалы угрожают миру ядерным статусом

В последнее время радикальные украинские политики заговорили о возвращении своей стране статуса ядерной державы. После почти 20 лет отказа от ядерного оружия и полного разрушения научно-технического потенциала такие заявления политических деятелей звучат комично, но вместе с тем могут нести серьезную опасность в будущем

На днях снова прозвучала эта мысль. Народный депутат, бывший комбат «Азова» Андрей Билецкий уверен, что Украине пора прекратить играть в «Минск-2» и начать шантажировать Запад возвращением ядерного статуса.

«Мы сдали ядерное оружие в обмен на гарантии защиты, но подписанты Будапештского меморандума не спешат выполнять свои обязательства. Значит, мы должны вернуть ядерный статус Украине. Сама мысль об этом подтолкнет лидеров США Великобритании надавить на Путина в данном вопросе», — заявил радикал в эфире одного из украинских телеканалов.

Обретение безъядерного статуса

После развала СССР Украина получила «в наследство» третий по мощности ядерный арсенал. На ее территории базировалось 220 единиц стратегических носителей: 176 межконтинентальных баллистических ракет, 44 тяжелых бомбардировщика, оснащенных более чем тысячей ядерных крылатых ракет большой дальности, а также 1240 боеголовок.

Против сохранения мощнейшего ядерного арсенала на территории молодого государства выступали главные мировые игроки — США и Россия . В ответ на принятие безъядерного статуса Украине обещали предоставить надлежащие международные гарантии безопасности. В противном случае стране угрожала полная международная изоляция. В Декларации о государственном суверенитете Украины и в Заявлении Верховной Рады Украины «О безъядерном статусе Украины» были подтверждены намерения украинского государства придерживаться трех неядерных принципов: не иметь, не производить и не использовать ядерное оружие.

С выходом постановления Верховной Рады Украины «О дополнительных мерах по обеспечению обретения Украиной безъядерного статуса» от 9 апреля 1992 года разработано и 11 апреля 1992 года подписано президентами Украины и Российской Федерации Соглашение «О порядке перемещения ядерных боеприпасов с территории Украины на центральные предзаводские базы Российской Федерации с целью их разукомплектования и уничтожения».

В мае 1992 года процесс вывоза тактических ядерных боеприпасов с территории Украины завершили.

Чтобы ускорить вступление в силу Договора о сокращении и ограничении стратегических наступательных вооружений (Договора о СНО) и присоединение Украины к Договору о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) 14 января 1994 года подписали Трехстороннее заявление президентов Украины, США и России. Согласно этому документу, с марта 1994 года начался и 1 июня 1996 года завершился процесс вывоза с территории Украины в РФ всех стратегических ядерных боеприпасов.

5 декабря 1994 года был подписан Будапештский меморандум, согласно которому Украина получала международные гарантии независимости, сохранение суверенитета и утвержденных государственных границ. Его гарантами выступили Россия, США, Великобритания, к которым присоединились Франция Китай . Они обязывались воздерживаться от любых проявлений агрессии в отношении Украины — в том числе и от экономического давления.

Но даже не международно-политическое давление послужило главным стимулом для принятия столь важного для Украины решения. Учитывалось также то, что ракеты имели дальность поражения более 10 тысяч километров — они могли уничтожать цели за пределами евразийского континента и могли угрожать только США, являвшимися одним из главных политических союзников Киева.

Как вспоминал первый президент Украины Леонид Кравчук , именно США поставили перед Киевом жесткие условия.

«Они сказали: "Если вы не выполните задание вывезти боеголовки из Украины, начнется не просто давление, а блокада Украины". Европа их поддержала в этом плане. Поэтому возник вопрос — новое молодое государство, только встало на ноги, у него нет ресурсов, запаса валюты и т.д., и оно вдруг заявило, что мы возьмем чужие боеголовки и будем вам угрожать, что мы хотим стать членом ядерного клуба. Мы могли [не подписывать]. Но мы были бы изолированы. Санкции, блокада — это было прямо сказано. Выхода не было», — пояснил экс-президент в интервью « Украинской правде ».

Кроме того, существовала и другая серьезная проблема: у большинства ракет истекали гарантийные сроки. Если украинские специалисты-ракетчики смогли бы поддерживать в рабочем состоянии носители боеголовок, то ситуация с ядерными зарядами была сложнее.

Последние проектировали, изготовляли и обслуживали предприятия в России.

Договор о нераспространении

16 ноября 1994 года Украина присоединилась к Договору о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) как безъядерное государство, таким образом взяв на себя огромную ответственность. ДНЯО — краеугольный камень в международных усилиях по предотвращению распространения ядерного оружия и в конечном итоге его ликвидации и содействию мирному использованию атомной энергии. К Договору присоединились 190 стран, и поэтому можно сказать, что в ДНЯО участвует почти весь мир.

185 государств, не обладающих ядерным оружием, обязались воздерживаться от приобретения ядерного оружия. Пять признанных ядерных держав — Китай, Франция, Россия, Соединенное Королевство и США — в свою очередь обещали не помогать безъядерным государствам в получении ядерного оружия и стремиться к общей цели ядерного разоружения. Только три страны решили с самого начала не вступать в ДНЯО: Индия, которая провела в 1974 году «мирное» ядерное испытание; Пакистан, который провел ядерные испытания сразу же после Индии в 1998 году; и Израиль, который никогда не подтверждал и не отрицал факт обладания ядерным оружием.

Украина, присоединившись к ДНЯО, обязалась не получать ядерное оружие от любых поставщиков, не вырабатывать и не покупать его. Постепенно Украина стала участницей всех пяти режимов контроля. И даже пошла дальше.

В 2010 году в Вашингтоне на ядерном саммите Украина заявила о готовности избавиться от всего высокообогащенного урана, который использовался для различного рода исследований, в том числе медицинских, в обмен на технологии, которых в стране не было, но которые, например, были в США и позволяли проводить те же исследования, но с использованием низкообогащенного урана.

Этот шаг был очень правильно воспринят, поскольку для мирового сообщества очевидно: кто ищет обогащенный уран, тот ищет путь к ядерному оружию. Тот же, кто отказывается от этого, демонстрирует, что можно обойтись и без высокообогащенного урана для тех или иных технических или производственных, промышленных и медицинских целей. И к 2012 году весь обогащенный уран с Украины был вывезен. Его приняла Российская Федерация, американская сторона предоставила технологии, и в украинских лабораториях с 2012 года используется низкообогащенный уран.

Санкции против ослушников

Радикалу Билецкому и другим горячим головам в украинском политикуме стоит напомнить, что тем странам-участницам ДНЯО, которых поймали на нечистоплотности и которые отказались прекратить свои тайные программы, пришлось заплатить значительную цену за несоблюдение условий.

Если бы не ДНЯО, было бы намного труднее прилагать согласованные глобальные усилия, нацеленные на то, чтобы предотвратить, замедлить, сдержать, наказать и обратить вспять действия Ирана и Северной Кореи. Договор придает законность норме в области нераспространения ядерного оружия и действиям по обеспечению ее выполнения.

Северная Корея, объявившая в 2003 году о своем выходе из Договора и вскоре после этого приобретшая ядерное оружие, сделала это, несмотря на обширные международные санкции и политическую изоляцию. Существуют запреты Совбеза ООН на импорт нефтепродуктов, работу граждан Северной Кореи за рубежом, закупку текстиля, угля, железа, свинца и морепродуктов в КНДР, создание совместных предприятий с северокорейскими юридическими лицами.

Соответствующие резолюции Совбеза были введены после ряда ракетных испытаний КНДР и испытаний водородной бомбы в сентябре 2017 года. США, Япония, Южная Корея также в разное время ввели односторонние санкции на сотрудничество с Пхеньяном. В результате покупать продукты за рубежом стало не на что, а развивать свое сельское хозяйство из-за санкций непросто, поэтому Северной Корее грозит продовольственный кризис.

Санкции, наложенные на Иран за его тайную деятельность в ядерной сфере, были ослаблены лишь в 2015 году с принятием Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) и с подтверждением Ираном его приверженности выполнению обязательств, предусмотренных Договором. Но в прошлый понедельник официально состоялось введение новых американских санкций против Ирана. Под них попали не только экспортные поставки иранской нефти, но и более 700 банков, компаний и физических лиц, причем не только из Ирана.

Санкции США направлены против операторов портов, судоходных и судостроительных компаний, финансового сектора (прежде всего против компаний, страхующих танкеры), а также ограничивают операции с Центральным и коммерческими банками Ирана. Всем, кто торгует с Ираном нефтью и работает с его банковской системой, грозят колоссальные штрафы.

Без ядерного оружия, но с грязными бомбами?

Как считает экономический аналитик Александр Рябоконь, всплывающие время от времени в СМИ заявления неких украинских политических деятелей о возможности возобновления ядерного статуса страны имеют не только комический характер, но и могут нести серьезную опасность в будущем.

«Украина никогда не имела статуса правообладателя ядерного оружия — на ее территории в начале 90-х годов временно находились ядерные боезаряды, места дислокации и средства доставки советских РВСН.

Вследствие распада СССР перед мировым сообществом, среди прочих, встал вопрос о размещающихся на территориях новых государств ядерных арсеналах. Украина, Белоруссия и Казахстан, имея на своей территории таковые, не имели возможности их контролировать, содержать и обслуживать. И не в последнюю очередь именно вследствие этого вопрос признания и международной легитимации новых государств встал вместе с вопросом их отказа от ядерного наследия СССР и вывоза их в РФ, где существовал практически полный научно-производственный цикл для обращения с ядерными отходами, его конверсией и утилизацией, начиная от системы управления и заканчивая производственными мощностями радиохимии и хранения.

Именно потому эти новые страны и подписали Лиссабонский протокол (1992), сделавший их сторонами в американо-советском Договоре об ограничении стратегических наступательных вооружений (СНВ-1), а затем присоединились к Договору о нераспространении ядерного оружия. Что и было единственно возможным решением возникшей проблемы», — рассказал Александр Рябоконь в эксклюзивном комментарии изданию Украина.ру.

Он подчеркнул, что за почти 30 лет ситуация для этих стран существенно в этом смысле не поменялась.

«И любые заявления об ином можно квалифицировать как некие маргинальные рефлексии и политические апелляции. Однако, если в стране существует в том или ином виде, атомная энергетика — теоретически существует возможность утечки и распространения ядерных и радиоактивных материалов. Но для недопущения этого и существует многоуровневая система отраслевых, национальных и международных надзорных органов за корректной работой предприятий атомки, хранением и обращением с радиоактивными материалами.

Пока данная система работает, утечка радиоактивных материалов и технологий в страны с сомнительными режимами и намерениями или также способствование ядерному терроризму невозможны», — считает Александр Рябоконь.

Таким образом, Украина в принципе не может создать ядерное оружие — у нее нет ключевых технологий. Конечно, теоретически существует возможность доставать «из реактора» некое количество плутония в течение некоторого времени или радиоактивные отходы из хранилищ. Но на этот случай существует МАГАТЭ и не только.

Собственно, шантажировать мир Украина может только «грязными бомбами», и то вряд ли, поскольку это предполагает полную бесконтрольность.