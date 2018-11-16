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ЕС отреагировал на украинских детей-убийц
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В ЕС отреагировали на сообщения о детском лагере радикалов на Украине 

RT на русском + ещё 9 2 часа назад
Фото: РИА Новости
В Евросоюзе отреагировали на сообщения СМИ о том, что на Украине существует летний лагерь, где детей обучают члены праворадикальных групп.
Ранее телеканал Euronews показал, как в летнем детском лагере в Тернопольской области детей в возрасте от 8 до 16 лет обучают стрелять из автомата Калашникова.
«Мы видели сообщения, на которые вы ссылаетесь. Украина столкнулась с известными проблемами безопасности с 2014 года. В то же время Украина должна обеспечить соблюдение своих существующих международных обязательств в отношении защиты детей, а также бороться с разжиганием ненависти», — заявил РИА Новости чиновник в структурах ЕС.
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В Министерстве молодежи и спорта Украины также прокомментировали данные сообщения СМИ, заявив, что лагерь действительно функционировал в июне в Тернопольской области. Но финансирование осуществлялось за счёт самих участников.
«Министерство молодежи и спорта не финансировало и не финансирует общественные организации. Через конкурсы проектов бюджетные средства выделяются исключительно на поддержку реализации проектов общественных организаций», — заявили в ведомстве.
Отмечается, что Тернопольская областная молодёжная организация «Сокол свободы» подавала документы на участие в конкурсе, но её заявка была отклонена.
RT на русском: последние новости
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