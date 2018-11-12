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Президент Украины усомнился в возможности отказа от повышения цен на газ для населения
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Президент Украины усомнился в возможности отказа от повышения цен на газ для населения 

Rambler News Service + ещё 2 9 часов назад
Президент Украины Петр Порошенко на заседании Совета регионального развития в Киеве заявил, что страна вряд ли смогла бы обойтись без повышения цен на газ для населения. Слова украинского лидера приводит «Экономическая правда».
«Можно было обойтись без повышения тарифов? Вряд ли, потому для стабильности и развития экономики нужен транш МВФ», — сказал Порошенко.
По его словам, правительство стояло перед плохим и очень плохим выбором.
«Между повышением тарифов и мощным ударом по макрофинансовой и макроэкономической стабильности государства. А это и курс, и дефицит бюджета, и своевременные выплаты пенсий и зарплат, финансирование армии, сектора безопасности. Это выбор между Сциллой и Харибдой», — сказал украинский президент.
27 октября премьер-министр Украины Владимир Гройсман подписал постановление о трехэтапном повышении цен на газ для населения. С 1 ноября 2018 года по 1 мая 2019 года она вырастет на 23,5%, с 1 мая по 31 декабря 2019 года — на 15,2%, а с 1 января 2020 года — на 25%.
30 октября украинский «Нафтогаз» сообщил, что цена на газ для населения страны с 1 ноября 2018 года по 30 апреля 2019 года составит 8 548,92 гривен ($300,8) с учетом стоимости доставки, НДС и т.д.
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