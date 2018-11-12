Взрывы на Украине: наказаны 20 генералов

На Украине за взрывы на арсеналах наказали более 20 генералов

Два десятка украинских генералов были привлечены к ответственности после взрывов на складах боеприпасов ВСУ. Об этом заявил министр обороны страны Степан Полторак . Он добавил, что «никто не хочет» выполнять обязанности привлеченных к ответственности военных и чиновников, поскольку у Киева нет достойного финансового обеспечения.

На Украине 75 человек были привлечены к ответственности за взрывы и пожары на складах боеприпасов Вооруженных сил. Об этом заявил министр обороны Украины Степан Полторак в интервью «5 каналу».

«После тех события, которые происходили у нас <…>, мы многое изменили. Я привлек 75 человек к ответственности, в том числе более 20 генералов», — отметил глава минобороны Украины.

По словам Полторака, теперь никто не хочет выполнять обязанности привлеченных к ответственности военных и чиновников. Причиной тому стало слабое финансовое обеспечение их должностей.

«В современных условиях обеспечить надежную охрану базы арсенала очень трудно», — добавил министр обороны.

В начале октября на военном складе ВСУ под Черниговом прогремел взрыв. Инцидент произошел в районе города Ичня около 3:00 часов утра. Из-за взрыва в радиусе 20 км было закрыто воздушное пространство, остановлено автомобильное и железнодорожное движение. Были эвакуированы около 10 тыс. человек.

При этом в украинском МВД уточнили, что в готовность приведены медицинские самолет и вертолет, а также два самолета АН-32П. По всей территории Черниговской области и вдоль границы с Россией были введены экстренные ограничительные меры.

На складе боеприпасов вспыхнул пожар, что потенциально может привести к еще более значительным разрушениям. Площадь инчинского арсенала — около 680 га. В момент возникновения пожара на складе в Черниговской области находилось 69,5 тысяч тонн боеприпасов, сообщил тогда министр обороны Украины Степан Полторак.

«Из них готовых к применению было 43 тысячи тонн, остальные 18 тысяч тонн — это были элементы боеприпасов и комплектующих. Остальные более 8 тонн — это боеприпасы, которых нет на вооружении ВСУ, это такие мощные мины, как «Тюльпан» для минометов, которые подлежали утилизации», — заявил Полторак.

В пресс-службе украинского президента Петра Порошенко назвали три версии возникновения возгорания на военном складе в Черниговской области.

По данным Службы безопасности Украины (СБУ), основной версией является проникновение на территорию склада диверсионной группы, которая совершила поджог. Кроме того, к возгоранию могло привести нарушение правил пожарной безопасности, а также умышленный поджог или подрыв, которые были произведены для того, чтобы скрыть нехватку боеприпасов. Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян заявил, что пожар на военном складе в Черниговской области был организован российской стороной.

По подсчетам украинских СМИ, за последние полтора года Украина потеряла примерно 40% от всего боезапаса из-за взрывов на военных складах.

По данным издания «Зеркало недели», за этот период было уничтожено 210 тыс. т боеприпасов всех типов. Отмечается, что среди них были как пистолетные патроны, так и баллистические ракеты «Точка-У». При этом подчеркивается, что с момента начала силовой операции в Донбассе украинская армия потратила 70 тыс. тонн боеприпасов.

«Наши потери на сгоревших складах в три раза превышают затраты на боеприпасы во время войны», — отметили в издании.

В публикации значится, что покупка западных боеприпасов взамен утраченных обойдется в «сотни миллионов долларов». По мнению автора, страна в данный момент не располагает такими ресурсами и не сможет возместить потери «в ближайшее время».

Взрывы складов боеприпасов на Украине происходят достаточно часто — за 2017 год произошло два крупных взрыва, которые повлекли за собой пожары.

Крупный пожар на складе боеприпасов в Балаклее (неподалеку от Харькова) произошел в марте 2017 года. Тогда один человек погиб, еще пятеро получили ранения. По данным генштаба ВСУ, пожар начался из-за возгорания сухой травы. Однако вскоре минобороны Украины сообщило, что на неизвестное взрывное устройство на территории складов «наскочил пожарный танк».

Осенью прошлого года взрыв раздался на складе в Калиновке в Винницкой области. При пожаре на калиновском арсенале было уничтожено больше артиллерийских снарядов, чем Вооруженные силы Украины израсходовали за все время вооруженного конфликта в Донбассе с 2014 года. Всего взорвалось 32 тыс. тонн снарядов, общая их стоимость составила $800 млн, а в ходе АТО было расстреляно 24 тыс. тонн снарядов.

«Такие же склады есть на оккупированной территории, которые стреляют в нас, такие же есть на границе с Украиной с российской стороны», — заявила Черновол.

Впрочем, собеседники не дали ей развить свою мысль, отметив, что такими заявлениями можно развязать войну, которая закончится «полным фиаско для Украины».

«На сам факт призыва к проведению террористических актов в России должен отреагировать Следственный комитет, возбудив уголовное дело по статье «Призыв и поощрение международного терроризма», передав данные в Интерпол на арест, задержание и этапирование в Россию Татьяны Черновол, когда она выйдет за пределы Украины. Поскольку это официальный призыв к международному терроризму, к осуществлению терактов на территории Российской Федерации», — убежден эксперт.

По его мнению, причина взрывов на украинских складах боеприпасов — в «раздолбайстве, пьянстве и безответственности» в рядах ВСУ.