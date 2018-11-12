Ещё
Движение «Донецкая республика» лидирует на выборах в парламент ДНР
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Движение «Донецкая республика» лидирует на выборах в парламент ДНР 

РИА Новости 5 часов назад
Фото: РИА Новости
РИА НОВОСТИ. ВОЗГЛАВЛЯЕМОЕ ПУШИЛИНЫМ ДВИЖЕНИЕ «ДОНЕЦКАЯ РЕСПУБЛИКА» ЛИДИРУЕТ НА ВЫБОРАХ В ПАРЛАМЕНТ ДНР С 76,1% ГОЛОСОВ — ЦИК
Последние новости
Польша хочет миллиардов: Евросоюз может резко уменьшиться "Мы бредим от удушья": крупная трагедия российского подводного флота Вот из-за чего глава МИД Австрии отменила поездку в Россиюа
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Раскрыто содержание разговора Путина и Трампа347
Порошенко подняли на смех после «провала» в Париже970
«Сделала аборт»: у Собчак лопнуло терпение35
Британия захотела «других» отношений с Россией40
Солдаты НАТО опозорились на учениях104
Видео
00:46
Разговору Путина и Трампа помешали
Политика В мире
10:09
Путин рассказал о беседе с Трампом
В мире Статьи
01:26
«Ты что, приемная?»: ученицу прилюдно унизили
Происшествия
00:24
Метод Сталина: ракеты проверят на конструкторах
Наука и техника Статьи
00:40
Раскрыты детали гибели силовиков под Донецком
В мире
00:46
Путину удалось пообщаться с Трампом
Политика В мире
02:28
Вена вычислила еще одного русского агента
В мире Статьи
01:01
На Украине вынесли вердикт выборам в Донбассе
В мире Украина
01:31
«Прочь от Москвы!»: Украина не поняла Порошенко
В мире Статьи
01:30
«США создают предлог для новых санкций»
Политика Другое
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение