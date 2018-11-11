Порошенко пожаловался Меркель и Макрону на Россию

Порошенко обсудил с Меркель и Макроном обмен пленными в Донбассе

Трансляция брифинга Порошенко велась на его странице в Facebook.

«Были подняты вопросы освобождения политических пленных, которые незаконно удерживаются в тюрьмах Российской Федерации, в тюрьмах оккупированного Крыма, и срочного возвращения к обмену наших героев, в том числе военных, которые незаконно удерживаются на оккупированной территории в Донбассе», — сказал Порошенко.

Ранее сообщалось, что Порошенко обсуждает выборы в Донбассе с Меркель и Макроном.