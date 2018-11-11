Порошенко пожаловался Меркель и Макрону на Россию

Президент Украины Пётр Порошенко заявил, что в ходе переговоров с лидером Франции Эммануэлем Макроном и канцлером ФРГ Ангелой Меркель обсуждалась возможность возобновления процесса обмена пленными в Донбассе. Об этом он сказал журналистам.
Трансляция брифинга Порошенко велась на его странице в Facebook.
«Были подняты вопросы освобождения политических пленных, которые незаконно удерживаются в тюрьмах Российской Федерации, в тюрьмах оккупированного Крыма, и срочного возвращения к обмену наших героев, в том числе военных, которые незаконно удерживаются на оккупированной территории в Донбассе», — сказал Порошенко.
Ранее сообщалось, что Порошенко обсуждает выборы в Донбассе с Меркель и Макроном.