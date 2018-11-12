Украинская певица сбежала с интервью после неудобных вопросов

Украинская певица Анастасия Приходько сбежала во время интервью в прямом эфире украинского телеканала после вопроса о лидере партии "Батькивщина" Юлии Тимошенко. Об этом сообщает Пятый канал.
По данным телеканала, певица не смогла ответить на вопрос, будет ли Тимошенко врать своим избирателям.
Как отмечается, Приходько сняла микрофон и без объяснения вышла из студии.
При этом перед этим певица заявила, что Тимошенко очень умна и ей "стоит верить на слово".
Ранее сообщалось, что Анастасия Приходько станет политиком в команде Тимошенко.