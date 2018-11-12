Пасечник получил 68,4% голосов на выборах в ЛНР 

Врио главы самопровозглашенной Луганской народной республики Леонид Пасечник после подсчета 96% бюллетеней получил 68,4% голосов избирателей.
Как сообщает ТАСС со ссылкой на главу ЦИК республики Елену Кравченко, следом за ним идет Олег Коваль с 16,57% голосов, на третьем месте Наталья Сергун с 7,89%, а за Людмилу Руснак проголосовали 5,84% избирателей. Она также отметила особенно высокую явку на «прифронтовых территориях ЛНР».
При этом Возглавляемое Пасечником движение «Мир Луганщине» набирает 74,13% голосов. Другое движение, «Луганский экономический союз», получило только 25,16% голосов.
Напомним, выборы в ЛНР состоялись 11 ноября. Ранее стало известно, что в целом по республике явка составила порядка 77%.