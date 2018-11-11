Порошенко из Парижа обратился к Донбассу

Порошенко из Парижа попросил жителей Донбасса не голосовать

Президент Украины Петр Порошенко призвал жителей самопровозглашенных ДНР и ЛНР не участвовать в выборах глав и депутатов народных советов республик. Выступление главы государства опубликовано на его странице в Facebook.

«Обращаюсь к тем украинцам, которые сейчас вынуждены проживать на оккупированных территориях — не отдавайте свой голос, не участвуйте в фейковых выборах!», — сказал он.

Плашка на видео указывает, что украинский лидер сделал свое заявление в Париже, где в эти дни отмечается 100-я годовщина окончания Первой мировой войны.

10 ноября министр иностранных дел Украины Павел Климкин пообещал, что Россия столкнется с новыми санкциями из-за выборов в Донбассе.

«Мы вместе с нашими партнерами уже работаем над этим», — подчеркнул он.