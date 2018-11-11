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Порошенко из Парижа обратился к Донбассу
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Порошенко из Парижа попросил жителей Донбасса не голосовать 

Lenta.ru 25 минут назад
Фото: globallookpress.com
Президент Украины Петр Порошенко призвал жителей самопровозглашенных ДНР и ЛНР не участвовать в выборах глав и депутатов народных советов республик. Выступление главы государства опубликовано на его странице в Facebook.
«Обращаюсь к тем украинцам, которые сейчас вынуждены проживать на оккупированных территориях — не отдавайте свой голос, не участвуйте в фейковых выборах!», — сказал он.
Плашка на видео указывает, что украинский лидер сделал свое заявление в Париже, где в эти дни отмечается 100-я годовщина окончания Первой мировой войны.
10 ноября министр иностранных дел Украины Павел Климкин пообещал, что Россия столкнется с новыми санкциями из-за выборов в Донбассе.
«Мы вместе с нашими партнерами уже работаем над этим», — подчеркнул он.
Выборы глав ДНР и ЛНР пройдут 11 ноября. Киев и ряд западных стран заявили, что не признают выборы в самопровозглашенных республиках. 6 ноября пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что для Москвы очень важно, кто будет руководить ДНР и ЛНР. На вопрос о признании итогов голосования он отвечать отказался, однако указал, что выборы не противоречат минским соглашениям.
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