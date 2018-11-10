Киев анонсировал новые санкции против РФ

Климкин пообещал России санкции за выборы в ДНР и ЛНР

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин пригрозил России новыми санкциями из-за выборов в самопровозглашённых Донецкой и Луганской народных республиках. Он в очередной раз назвал голосование в Донбассе незаконным.

Происходящее в ДНР и ЛНР Климкин охарактеризовал как «преступление государства-оккупанта на украинской земле». По его словам, «Кремль устраивает очередное цирковое представление для того, чтобы скрыть свои преступления»

«Реакцией на такие преступные действия авторитарного кремлёвского режима и его приспешников на оккупированных территориях будет усиление международных санкций», — написал глава МИД Украины на своей странице в Facebook.

Павел Климкин отметил, что Киев и его зарубежные партнёры уже работают над этим.