Киев анонсировал новые санкции против РФ

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин пригрозил России новыми санкциями из-за выборов в самопровозглашённых Донецкой и Луганской народных республиках. Он в очередной раз назвал голосование в Донбассе незаконным.
Происходящее в ДНР и ЛНР Климкин охарактеризовал как «преступление государства-оккупанта на украинской земле». По его словам, «Кремль устраивает очередное цирковое представление для того, чтобы скрыть свои преступления»
«Реакцией на такие преступные действия авторитарного кремлёвского режима и его приспешников на оккупированных территориях будет усиление международных санкций», — написал глава МИД Украины на своей странице в Facebook.
Павел Климкин отметил, что Киев и его зарубежные партнёры уже работают над этим.
Ранее Служба безопасности Украины огласила «нарисованные» в Кремле результаты ещё не состоявшихся выборов в ДНР и ЛНР, а также заявила, что Россия «имитирует процесс свободного волеизъявления» на неподконтрольных Киеву территориях.