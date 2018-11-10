На Украине предложили не праздновать 8 марта из-за России

На Украине предложили отказаться от празднования 8 марта из-за России

Директор Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович предложил отказаться от празднования 8 марта, сообщает издание "Главред".

"Что касается 8 марта, то я думаю, что украинское общество готово отказаться от традиции его празднования. В частности, потому, что все больше украинцев понимает, что мы не можем жить в одном ритме с государством-агрессором", — заявил он.

По его словам, синхронное празднование определенных дат с Россией "ослабляет" Украину. Вятрович считает, что молодое поколение украинцев не испытывает ностальгии по подобным праздникам.

Он также отметил, что не призывает убрать праздник из календаря, но предлагает изменить его концепцию. Вятрович считает необходимым, чтобы 8 марта ассоциировалось не с международным женским днем, а с днем борьбы за права женщин.