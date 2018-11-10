На Украине усилили пограничный контроль

Госпогранслужба Украины ввела усиленный пограничный контроль, в том числе в аэропортах Киева, на время проведения в украинской столице международного форума по энергетике.
Об этом информирует пресс-служба ведомства.
В сообщении говорится, что погранслужба провела ряд мероприятий для недопущения проникновения на территорию страны лиц, которые могут дестабилизировать ситуацию на Украине.
«Значительно усилен пограничный контроль и в аэропортах «Борисполь», «Киев» во время проведения форума», — указали в ведомстве.
Форум состоится с 12 по 15 ноября.
Ранее президент Украины Пётр Порошенко утвердил наказание для незаконное пересекающих границу россиян.