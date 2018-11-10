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На Украине усилили пограничный контроль
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На Украине временно усилили пограничный контроль 

RT на русском + ещё 3 50 минут назад
Фото: © РИА Новости / Валерий Мельников
Госпогранслужба Украины ввела усиленный пограничный контроль, в том числе в аэропортах Киева, на время проведения в украинской столице международного форума по энергетике.
Об этом информирует пресс-служба ведомства.
В сообщении говорится, что погранслужба провела ряд мероприятий для недопущения проникновения на территорию страны лиц, которые могут дестабилизировать ситуацию на Украине.
«Значительно усилен пограничный контроль и в аэропортах «Борисполь», «Киев» во время проведения форума», — указали в ведомстве.
Форум состоится с 12 по 15 ноября.
Ранее президент Украины Пётр Порошенко утвердил наказание для незаконное пересекающих границу россиян.
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