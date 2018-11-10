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Украину ждет развал
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В Раде предрекли развал Украине 

Газета.Ru + ещё 2 36 минут назад
Фото: Reuters
Депутат Верховной рады Наталья Королевская рассказала, при каких условиях Украину ждет развал. Об этом она рассказала NewsOne.
По ее мнению, отсутствие мира на Украине может привести к развалу страны.
Она добавила, что ни один украинский политик не предлагает реальный план достижения мира.
"Я считаю, что в настоящее время будущий президент Украины должен выполнить единственную задачу — вернуть мир в страну, и после этого может при желании уходить", — сказала она.
Депутат добавила, что, в противном случае, в стране не будет экономики и социальной защиты.
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