На Украине насчитали 3 млн нелегальных «стволов»

Власти Украины признали наличие у населения 3 млн нелегальных «стволов»

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил о незаконном обороте более 3 млн единиц нелегального нарезного оружия на территории Украины.

«По данным МВД, мы имеем в стране более 3 млн [единиц] нелегального нарезного оружия», — заявил Луценко в эфире украинского телеканала «Прямой», передает ТАСС.

Кроме того, по его данным, за 9 месяцев 2018 года на Украине официально зарегистрировано 1241 убийство и 1717 разбоев.

Напомним, в июле прошлого года в Раде заявляли, что на руках у украинцев находится около 1 млн единиц оружия.