Ещё
На Украине насчитали 3 млн нелегальных «стволов»
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Власти Украины признали наличие у населения 3 млн нелегальных «стволов» 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 2 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил о незаконном обороте более 3 млн единиц нелегального нарезного оружия на территории Украины.
«По данным МВД, мы имеем в стране более 3 млн [единиц] нелегального нарезного оружия», — заявил Луценко в эфире украинского телеканала «Прямой», передает ТАСС.
Кроме того, по его данным, за 9 месяцев 2018 года на Украине официально зарегистрировано 1241 убийство и 1717 разбоев.
Напомним, в июле прошлого года в Раде заявляли, что на руках у украинцев находится около 1 млн единиц оружия.
Деловая газета «Взгляд»: последние новости
ДНР заявила о намерении Украины топить иностранные корабли в Азовском море Украина заявила о попытках России «захватить новые территории» МИД отреагировал на подписанный Порошенко закон о нарушении границы
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Винокур отреагировал на ситуацию вокруг Ефремова44
Что творят россияне в Финляндии5
Насильник дознавателя попросил костюм Balenciaga в СИЗО171
«Обвиним Россию!» В США не могут подсчитать голоса103
Москвичку в лифте убил бывший полицейский269
Видео
03:11
Путину подарили кнут
Политика
01:30
Дознавательница из Уфы отказалась от полиграфа
Происшествия
00:50
«С мальчиком некрасиво вышло»: кто убил мать и сына
Происшествия Статьи
00:19
В Киеве прогремели три взрыва
В мире Украина
00:25
Москве пригрозили снежным ударом
Погода Новости Москвы
00:21
Диспетчер приняла расправу с москвичкой за шутку
Происшествия
01:13
Чемоданы денег: как можно прожить на взятки в России
Криминал Статьи
01:49
«Заказала золовка»: причины двойного убийства в Москве
Происшествия
03:07
Австрия предупредила Москву о последствиях шпионажа
Политика
00:50
«За мальчика как-то некрасиво»: Видео признания в двойном убийстве
Происшествия Криминал
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение